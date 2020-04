Tausende Paper zum Coronavirus finden sich hinter einer Paywall. Ein Reddit-Nutzer will dies mit einer Initiative bekämpfen. Foto: Screenshot/WebStandard

Hacker haben tausende Studien zum Coronavirus veröffentlicht, die hinter einer Paywall verfügbar waren. Über 5.000 Papers, die zwischen 1968 und 2020 verfasst wurden, sind fortan auf einer eigenen Website zu finden. Urheber dieser Aktion ist ein Reddit-Nutzer, der es absurd fand, dass für diese essenziellen Infos viel Geld bezahlt werden muss. Die wissenschaftlichen Artikel sollten jedem zugänglich sein, befand er.

Freethink

Beatmungsgerät freigegeben

Gegenüber "Free Think" betont besagter Reddit-Nutzer, dass dies allerdings erst der Anfang sei. Mit einer Petition will er die Publisher dafür auffordern, sämtliche wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Coronavirus kostenlos verfügbar zu machen. Einen positiven Effekt hatte der Aufruf bereits: So wurde ein kostenpflichtiges Paper zum Bau von Beatmungsmaschinen freigegeben, sodass Entwickler dieses in Eigenarbeit nachbauen konnten.

Ebola-Ausbruch früher eingedämmt

Laut dem Urheber der Aktion sei es essenziell, dass diese Infos frei verfügbar sind. Bereits beim Ebola-Ausbruch im Jahr 2014 waren wichtige Daten hinter einer Paywall zu finden. Die Epidemie hätte laut dem Reddit-Nutzer damals früher eingedämmt werden können, wären die Infos frei verfügbar gewesen. (red, 15.4.2020)