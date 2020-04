"Just Cause 2" (Windows, PS3 und Xbox 360)

Sehr gut gealtert ist auch die Spielwelt des mittlerweile zehn Jahre alten Just Cause 2. In einem über 1.000 Quadratkilometer großen Inselparadies in Südostasien lassen sich die unterschiedlichsten Regionen erkunden. Schneebedeckte Berge, sonnige Strände, dichte Dschungel und ausgedörrte Wüsten bilden den Schauplatz für ein bleihaltiges Spielerlebnis in einer frei erkundbaren Welt.