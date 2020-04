Tristesse an der Wiener U-Bahn-Station Nußdorfer Straße. Ein Dutzend belegte Brötchen und Topfengolatschen liegen verloren in der Glasvitrine einer Bäckerei herum. "Kein Mensch fährt U-Bahn, um eins schließe ich wieder", die Verkäuferin klingt frustriert. Die Corona-Krise hat die Stadt verändert, es ist später Vormittag, die Station ist wie leergefegt. Auch draußen am Gürtel wenig Verkehr, die Sonne scheint, in den Seitenstraßen sind nur die Müllabfuhr und Fahrer des Mjam-Lieferservice unterwegs.

Einige Meter weiter, auf dem Balkon eines Gründerzeithauses am Gürtel, geht es hingegen rund: Auf der Höhe des vierten Geschoßes turnt die Künstlerin Melanie Ebenhoch herum, ein Stockwerk darüber hängen ein Bein und ein Objektiv aus dem Fenster.

Rafaela Proell sitzt im Fensterrahmen, sie fotografiert ihre Nachbarin aus der Vogelperspektive. Ebenhoch posiert auf den sechs Quadratmetern Balkon im Liegen, Sitzen, Stehen, in Prada, Miu Miu, Vintage-Stücken und Dior. Die Haare glänzen im Sonnenlicht, Wasser und Olivenöl haben ganze Arbeit geleistet.

Rafaela Proell hat die Künstlerin Melanie Ebenhoch auf ihrem Balkon in einem Blazer und Shorts von Dior, Strumpfhosen von Falke und Handschuhen der Stylistin fotografiert. Foto: Rafaela Proell

Shooting mit Abstand

Was wie ein ganz normales Modeshooting aussieht, ist diesmal ein Experiment: Wie realisieren wir ein kontaktloses Shooting? Wie hält das Model nicht nur Abstand zur Fotografin, sondern auch zur Stylistin und Make-up-Artistin? Normalerweise kommen bei einem solchen Fototermin die Leute zusammen. Anziehen, Ausziehen, Make-up, nichts geht ohne Körperkontakt. Ein Shooting in Zeiten von Corona, kann das überhaupt funktionieren?

Während der Balkon zur Bühne wird, hat sich die Wohnung dahinter schon am frühen Morgen in eine typische Backstage-Location verwandelt – nur das Team ist nicht vor Ort. Stylistin Rike Hemedinger und Make-up-Artistin Nicole Pessl-Jaritz haben Kleidung wie Lippenstift, Gloss, Foundation vor der Haustür hinterlassen.

Schminkanleitung (Olivenöl ins Haar!) und Styling-Anweisung (zum Chanel-Jumpsuit unbedingt grüne Strümpfe!) schicken sie später von zu Hause über Whatsapp und Skype. Man müsse eben ein bisschen umdenken, sagt die Stylistin am Tag danach, aber das sei ja nicht das Schlechteste.

Das Shooting auf Abstand besteht den Praxistest jedenfalls – der Balkon am Gürtel auch. Unter normalen Umständen wird er nur für Rauchpausen mit Gästen genutzt. (Anne Feldkamp, RONDO, 24.4.2020)

Rock, Weste und Plateausandalen von Miu Miu. Foto: Rafaela Proell

Jumpsuit, Ohrringe und Schuhe Chanel, Badeanzug Rendl, Strumpfhose Falke. Foto: Rafaela Proell

Rock und Handschuhe Dries Van Noten, Häkelweste Christina Seewald. Foto: Rafaela Proell

Hose, Shirt, Strümpfe, Boots Prada Foto: Rafaela Proell

Top Rendl, Paillettenärmel Wolfmich, Ohrringe stylists own Foto: Rafaela Proell

Kleid von Caroline Herrera New York, Boots Prada, Mini Henkel Bag Ralph Lauren bei Popp & Kretschmer, Socken Falke. Foto: Rafaela Proell