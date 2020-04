Pro

von Regina Bruckner

Es ist zum Haareraufen. Von Frisur kann ja schon lange keine Rede mehr sein. Fransen ohne Pep und Kontur machen aus mir eine traurige Gestalt. Alles steht still, nur das Haupthaar sprießt.

Ohne Rücksicht auf das ästhetische Empfinden seiner diesbezüglich hochsensiblen Trägerin schieben sich die frechen grauen Haare in den Vordergrund.

Wie bitte soll man da bloß hoch erhobenen Hauptes die Herausforderungen des Alltags meistern?

Wenn die Zotteln denn wenigstens im Gleichklang mit der restlichen Welt ihr Wachstum vorübergehend einstellen könnten. Aber die Natur schert sich einen Dreck um meine Bemühungen, auch im Homeoffice eine gewisse Contenance an den Tag zu legen.

Da hilft nun wirklich nur noch eines: rein in die Arbeitskluft, Badezimmer mit Plastik tapezieren und beherzt loslegen. Pantschen, pinseln und so ein bisschen Farbe aufs Haupt zu klatschen kann doch echt nicht so schwierig sein.