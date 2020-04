Auszeichnung bei New York Festivals International Radio Awards für Feature "Das Mädchen, das vom Himmel fiel"

Wien – Bei den New York Festivals International Radio Awards wurde Dienstagnacht eine Ausgabe der Ö1-Reihe "Hörbilder" ausgezeichnet und findet sich damit unter den weltbesten Radiosendungen dieses Jahrgangs. Das von Renate Maurer gestaltete Feature "Das Mädchen, das vom Himmel fiel" gewann Gold in der Kategorie "Documentary/Heroes" (Ton: Robert Pavlecka, Sprecher/innen: Irina Wanka, Jörg Stelling, Redaktion: Eva Roither), teilte der ORF am Mittwoch mit.

Ö1 wiederholt die "Hörbilder" am Samstag, den 20. Juni 2020 um 9.05 Uhr. Maurer erzählt in ihrem Feature die Geschichte von Juliane Koepcke, die 1971 als einzige von über 90 Passagieren einen Flugzeugabsturz überlebte und sich elf Tage durch den peruanischen Regenwald schlagen musste. Bei dem mit einer internationalen Jury besetzten Wettbewerb hatten heuer Radiostationen aus mehr als 30 Ländern Sendungen eingereicht. (APA, red, 22.4.2020)