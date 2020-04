Das neue iPhone SE kann erste Tester überzeugen. Foto: Apple

Mit dem iPhone SE will Apple ein Einsteiger-Smartphone für die Massen bieten. Das Gerät ist ab 479 Euro erhältlich und ab dem 24. April in den Farben Schwarz, Weiß und Rot erhältlich. Ausgestattet ist das Smartphone mit 64 Gigabyte Speicherplatz, dem A13-Prozessor, einer 12-Megapixel-Kamera und einem LCD-Bildschirm in der Größe 4,7 Zoll. Wie schlägt sich das Smartphone nun? Apple hat ausgewählten Medien ein Testgerät zukommen lassen, die allesamt ein sehr positives Fazit fällen.

The Verge

Guter Deal, gutes Smartphone

Bei The Verge urteilt Dieter Bohn etwa, dass es aktuell kein besseres Smartphone zu diesem Preis gibt. Er empfiehlt, sich die 128-Gigabyte-Version zuzulegen, sollte man in den kommenden fünf Jahren an die Speichergrenzen stoßen. Apple bietet bei seinen Smartphones nämlich einen langen Support an. So erhielt das fünf Jahre alte iPhone 6S noch die neueste Version des Betriebssystems. Bohns Fazit ist, dass das iPhone SE nicht nur ein guter Deal, sondern ein wirklich gutes Smartphone ist.

"Großartiges Smartphone"

Auch beim Wall Street Journal überhäuft man das Gerät mit Lob. Das Smartphone richtet sich an Leute, die ein Gerät wollen, das sie die nächsten Jahre gut begleitet und nicht an alle, die sich jedes Jahr ein neues Mobiltelefon um viel Geld kaufen. Das iPhone SE sei aber trotzdem ein "großartiges Smartphone". Auch bei Wired ist die Rede davon, dass Apple nun endlich ein sehr gutes Mobiltelefon bietet, für das man nicht rund 1.000 Euro ausgeben muss. Das iPhone 11 ist ja ab 799 Euro erhältlich und die Pro-Variante ab 1.149 Euro.

Marques Brownlee

Das iPhone für die Massen

Tech-Youtuber Marques Brownlee sagt ferner, dass das iPhone SE ein iPhone für die Masse wäre. Das Smartphone erfüllt im Grunde alle Anforderungen, was vielen Menschen reichen würde. Er empfiehlt das Gerät und spricht von einem "großartigen Kauf" – weist aber gleichzeitig daraufhin, dass man die 128-Gigabyte-Variante ins Auge fassen sollte. Diese kostet 529 Euro. Generell ist das iPhone SE laut dem US-Youtuber ein sehr gutes Smartphone, das im Vergleich zum Rest auch kompakte Maße mit sich bringt.

"Unglaublicher Preis", aber ...

Bei Engadget vergibt man ferner 90 von 100 möglichen Punkten und streicht den "unglaublichen Preis" als Pluspunkt bevor. Auch die Kamera und die Performance erhalten sehr viel Lob. Der A13-Prozessor erlaube zudem einen sehr langen Support. Negativ wird angemerkt, dass der Akku nur eine "zufriedenstellende" Laufzeit mit sich bringt und dass das Design veraltet ist. Zudem stößt man sich auch daran, dass der Nachtmodus bei der Kamera nicht dabei ist.

Kritik an Selfie-Kamera

Etwas anders sieht man es zudem bei CNET. Auch hier ist die Rede von einem sehr guten Preis, aber auch einer langen Akkulaufzeit. Apple gibt an, dass das Gerät bis zu 13 Stunden Videowiedergabe mit sich bringt. Laut CNET soll das Smartphone die Angaben aber sogar übertrumpfen. Rund eineinhalb Tage Nutzung sind gut möglich. Lob gibt es ferner für die Kamera auf der Rückseite – einzig die Selfie-Kamera und das veraltete Design wird kritisiert.

Apple

Endlich ein günstiges iPhone

Bei Techradar merkt man zuletzt an, dass Apple endlich ein günstiges iPhone anbietet. "Dieses Smartphone solltet ihr euch holen, wenn ihr ein neues iPhone möchtet, das Jahre hält und euch nicht so viel kostet", schreibt Gareth Beavies in seinem Fazit. Das Smartphone biete eine gute Kamera, eine gute Performance, aber ausbaubare Akku-Laufzeit und veraltete Display-Technologie. Trotzdem sei es laut dem Medium das bisher beste iPhone, das Apple jemals herausgebracht habe. (red, 23.4.2020)