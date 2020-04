Ein Abend im Zeichen der Volksoper – mit Carsten Süss, Ursula Pfitzner, Alexandre Beuchat, Rebecca Nelsen, Oliver Liebl, Martina Mikelić, Vincent Schirrmacher, Martina Mikelic, Stefan Cerny, Johanna Arrouas, Ben Connor. Foto: ORF

Wien – Zum zweiten von vorläufig drei Live-Konzerten der ORF-Sendereihe "Wir spielen für Österreich" – diesmal in Kooperation mit der Volksoper Wien – lädt ORF 3 am Sonntag, dem 26. April 2020, um 20.15 Uhr.

Nach dem Auftakt der Wiener Staatsoper am vergangenen Sonntag steht der Musikabend diese Woche im Zeichen der Operette, informiert der ORF. Im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses treten Publikumslieblinge des Volksopernensembles wie Johanna Arrouas, Rebecca Nelsen, Kristiane Kaiser, Stefan Cerny und Vincent Schirrmacher unentgeltlich auf. Die Konzerte finden unter Einhaltung strengster Sicherheitsvorgaben sowie medizinischer Gesundheitskontrollen im Vorfeld der Shows statt.

Musikalisch begleitet werden die Protagonisten am Sonntag von einem Streichquartett des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien und einem Volksopern-Korrepetitor. Das Konzert ist sowohl in ORF 3 als auch via ORF-TVThek und der ORF-Klassikplattform fidelio zu sehen. Ö1 sendet Ausschnitte am Sonntag, dem 17. Mai, in "Apropos Operette" (15.05 Uhr).

Den ersten Teil der Reihe sahen auf ORF 3 durchschnittlich 210.000 Musikfans bei sechs Prozent Marktanteil. (red, 23.4.2020)