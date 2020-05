Surfer sind in der Regel die Sorte Mensch, die sich nicht so schnell stressen lässt und generell alles etwas ruhiger angehen möchte. Surf-Legende und Architekt Matt Kivlin wusste das natürlich und entwarf deshalb dieses Anwesen in Gehweite zur Paradise Cove in Malibu, das nun um 13 Millionen Dollar (knapp zwölf Millionen Euro) zu haben ist.