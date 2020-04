Liebe Leserin, lieber Leser,

wir wünschen einen guten Start in die Woche! Xavier Naidoo predigt Verschwörungstheorien im Internet, etwa behauptet er, er wisse nicht einmal, ob Viren überhaupt existieren. Die US Space Force hat ihre erste Waffe: Einen Satelliten-Jammer. Und: Elektronische Wahlen sind selbst in Zeiten von Corona eine gefährliche Idee. Wir wünschen gute Lektüre!

Xavier Naidoo predigt nun Verschwörungstheorien im Internet

Film ansehen um 14,99 Euro: Streaminganbieter ersetzen Kinos

Die US Space Force hat ihre erste Waffe: Einen Satelliten-Jammer

Echte Architekten bauen in zwei Monaten Megastadt in "Minecraft"

Verstümmelung, Suizid und sexuelle Gewalt: "Cyberpunk 2077" wird heftig

Elektronische Wahlen sind selbst in Zeiten von Corona eine gefährliche Idee