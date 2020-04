Mediennews: Kuppelshow "Are You The One" im TV-Tagebuch; STANDARD-Leser und ORF-Nutzer weniger anfällig für Desinformation; ORF rechnet mit 50 Millionen weniger GIS und Werbung

Schauspieler Karl Markovics in "Wie ich lernte, bei mir Kind zu sein". Foto: ORF/Dor Film/Anjeza Cikopano

Hier kommen die Mediennews vom Dienstag:

Interview: André Heller verstehen? Karl Markovics: "Bringt Befremdung mit sich" – In dem Film "Wie ich lernte, bei mir Kind zu sein" spielt Markovics am 2. Mai im ORF André Hellers exzentrischen Vater. Der Schauspieler über Corona, Krise und Konsequenzen

Initiative: Privatradio Lounge FM will nur noch österreichische Musik spielen

TV-Tagebuch: "Are You The One?" auf TV Now: "Optisch und charakteristisch alle gleich" – Der Plot hätte tatsächlich das Potenzial für eine interessante Kuppelshow. Wären da nicht die Kandidaten

Befragung: STANDARD-Leser und ORF-Nutzer weniger anfällig für Desinformation – Studie der Universität Wien zu Desinformation in Zeiten der Corona-Krise

Einbruch 2020: ORF rechnet mit 50 Millionen weniger GIS und Werbung – im optimistischeren Corona-Szenario – Wrabetz prognostiziert Varianten mit 29 oder 50 Millionen operativem Minus 2020 – und womöglich auch 2021

Im Stich gelassen Filmkünstler mit flammendem Appell an Lunacek "Haben Sie überhaupt eine Ahnung davon, wie ein Filmset aussieht?" – Hierzegger, Schalko, Rubey und Kreutzer unterzeichnen Offenen Brief an die Staatssekretärin

Neue Regel: Nach Beschwerden: Parlament verhängt Einschränkungen für Fotografen – Keine frontalen Bilder von Rednerpult mehr möglich

Neuerung: Tobias Pötzelsberger moderiert ab 6. Mai "ZiB 1" – Neues Erscheinungsbild der "Zeit im Bild" um 19.30 Uhr auf voraussichtlich September verschoben

"Becoming": Doku über Michelle Obama erscheint nächste Woche bei Netflix – Film über Lesereise von Ex-First-Lady zu ihrer Autobiografie

Switchlist: "Karl Marx – Der deutsche Prophet" und "Nur fliegen ist schöner": TV-Tipps für Dienstag

