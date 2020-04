Khan war bekannt aus "Life of Pi" oder "Jurassic World". Er starb nach einem jahrelangen Kampf mit Krebs

Der indische Filmstar Irrfan Khan, der auch in zahlreichen Hollywood-Filmen wie "Jurassic World" oder "Life of Pi" mitspielte, ist tot, wie sein Pressesprecher in einem kurzen Statement mitteilen ließ.

Er ist laut internationalen Medienberichten 53-jährig gestorben; 2008 war bekannt geworden, dass er an Krebs erkrankt war. (Reuters, red, 29.4.2020)