Bei der Torta cioccolatino gibt dunkle Schokolade den Ton an. Außen knusprig und innen saftig schmeckt der Kuchen wie eine Praline. Ein Muss für alle Schokofans und obendrein glutenfrei.

Von Schokolade besessen

Zu verdanken haben wir die Torta Katharina Michaela von Habsburg, der spanischen Infantin, die durch ihre Heirat mit Karl Emanuel I. 1585 zur Herzogin von Savoyen wurde. Historiker unken, sie habe keine Spuren in der italienischen Geschichte hinterlassen. Beziehen wir aber die Kulinarik mit ein, gehört Katharina zu den einflussreichsten Frauen der piemontesischen und italienischen Esskultur. Denn Katharina war von Schokolade besessen und als sie an den Turiner Hof zog, brachte sie die kostbare Bohne – das „Geld, das an Bäumen wächst“ – mit.

Foto: Alessandra Dorigato

Nur mit fürstlicher Erlaubnis

Viele Nahrungsmittel fanden relativ rasch ihren Weg von den Tafeln der Höfe auf die Tische der Bürgerlichen. Zum Beispiel Reis oder bestimmte Fischsorten. Bei Kakao dauerte dies gute 100 Jahre. Nach Sitte der Herzogin trank man in den adeligen Salons im Piemont heiße Schokolade. Das Stärkungsmittel gab es auch in exklusiven Salons für andere – aber nur nach Vorlegen einer herzoglichen Erlaubnis. Erst ab 1693, nach der Liberalisierung des Kakaohandels, verbreitete sich das Pulver, das in Europa immer süß genossen wurde. In den Turiner Schokoladesalons wurden bald erste Pralinen kreiert – und Kuchen, die auf der Zunge zergehen.

Foto: Alessandra Dorigato

Zutaten (für eine Form mit 24 cm Durchmesser)

300 g Schokolade mit 70 % Kakaoanteil

200 g Kristallzucker

170 g Butter bei Raumtemperatur

150 g ungesüßtes Kakaopulver

3 Eier

Zubereitung

Backform mit Backpapier auslegen. Backofen auf 180 Grad (Ober- und Unterhitze) vorheizen. Die Schokolade über dem heißen Wasserbad schmelzen und gut auskühlen lassen.

Währenddessen Butter mit Zucker cremig schlagen. Eier trennen. Eiweiß zu Schnee schlagen. Nach und nach die Dotter sowie den Kakao und die geschmolzene Schokolade hinzufügen und mit einem Schneebesen untermengen. Zuletzt den Eischnee hinzufügen und die Masse in die Backform verteilen.

Im vorgeheizten Backofen circa 40 Minuten backen. Sobald sich eine Kruste auf der Oberfläche bildet, ist der Kuchen fertig. Das Innere der Torta cioccolatino bleibt nass. Lassen Sie den Kuchen vollständig auskühlen, bevor Sie ihn aus der Form nehmen, sonst zerbricht er. Mit Staubzucker und frischen Früchten garnieren und mit Schlagobers kalt genießen.

Buon appetito!

Foto: Alessandra Dorigato

Endlich wieder Holunderzeit! Jedes Jahr setze ich einen Holunderblütensirup an. Und sobald der Sirup fertig ist, kann ich meine Familie mit einer Holunder-Mascarpone-Crostata verwöhnen. (Alessandra Dorigato, 5.5.2020)

Weitere Rezepte von Alessandra Dorigato