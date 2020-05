Und außerdem kann man den Eltern beim Videotelefonat auch gleich die neuesten Erfolge vorzeigen und Lob dafür einheimsen: das selbstgebackene Brot, die täglich frisch gekochte, warme Mahlzeit, die neue Bepflanzung auf dem Balkon, die neuesten Worte, die das Kleinkind dazugelernt hat. Vielleicht sollte man die Eltern selbst lieber nicht fragen, was sie von der Videotelefonieflut halten. Womöglich würden sie dann das Kontra dazu schreiben.

Geht’s der Mama eh gut? Ist sie mit allem versorgt und – Christian Drosten bewahre – hustet sie eh nicht? Das kann man nur mit einem Kontrollanruf mit Sicht erfragen, denn auch Eltern fangen irgendwann an zu schwindeln – besonders, wenn es um ihre Gesundheit geht.

Anders als der Kontra-Kollege bin ich aus dem Alter, in dem sich Eltern noch aktiv nach dem Zustand der Wohnung erkundigen, heraus. Mit zunehmendem Kurs auf die Lebensmitte dreht sich der Spieß nämlich um, und das Kind fängt an, sich mehr Sorgen um die Eltern zu machen.

Kontra

von Thorben Pollerhof

Da zwischen meinen Eltern und mir rund 750 Kilometer Luftlinie liegen, ist der Videochat das probateste Mittel, um sich gegenseitig auf dem Laufenden zu halten. Über die technischen Hürden sind wir mittlerweile hinweg. Auch wenn mein Vater, wenn er versucht, meine Mutter und sich gleichzeitig aufs Bild zu kriegen, immer nur den luftleeren Raum zwischen ihnen zeigt.

Mein Problem dreht sich um mich: Ich bin ein miserabler Lügner – und meine Mutter eine grandiose Lügenaufdeckerin. Wenn sie also fragt, ob ich mein Badezimmer putze, und ich sage: ja – dann weiß sie, dass das gelogen ist. Und dann sitze ich da, vor diesem Gesichtsausdruck aus Enttäuschung und "Wusst ich’s doch", und fühle mich so schlecht, dass ich mein Badezimmer gleich am selben Tag noch putze.

Und wenn sie dann beim nächsten Mal fragt, ob ich mein Badezimmer putze, und ich sage: ja – dann glaubt sie, dass das gelogen ist, auch wenn ich die Wahrheit erzähle. Wie man es macht ... (RONDO, 26.5.2020)