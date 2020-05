Verschwörungstheorien verbreiten sich aktuell massiv. Foto: STANDARD/Riegler

Verschwörungstheorien erleben aufgrund der Corona-Krise einen massiven Aufschwung. Seit Wochen kursieren unterschiedlichste Falschinformationen in sozialen Medien, teilweise werden sie von Akteuren politischer Lager verbreitet, um den eigenen Zweck zu unterstützen. So behaupten etwa Rechtsextreme im Netz vermehrt, dass es sich bei Covid-19 um eine islamistische Waffe handle.

Bereits die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnte vor kurzem vor einer "Infodemie", in der wir uns zusätzlich zu der aktuellen Gesundheitskrise befinden – also der bewussten Verbreitung falscher Inhalte. Wie die BBC in einer umfassenden Recherche gemeinsam mit der Anti-Extremismus-Denkfabrik Institute of Strategic Dialogue berichtet, sind gerade rechtsradikale und pseudomedizinische Gruppen jene, die solche unwahren Behauptungen am ehesten verbreiten.

Tausende Postings

Dafür wurden 150.000 Facebook-Postings von 38 Facebook-Seiten analysiert, die gerade in rechtsextremen Kreisen besonders relevant sind. Beobachtet wurden Beiträge seit dem Jänner. Die Themen, die immer wieder auftauchen: Immigration, Islam, Judentum, LGBT und "Eliten". Die ersten vier Schlagwörter wurden nach Ausbruch der Pandemie nicht häufiger verwendet als zuvor – was sich allerdings änderte, war die Botschaft. Immer mehr wurden gerade Muslime mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht, etwa mit Fake-News, die besagen, dass sie von den Ausgangsbeschränkungen ausgenommen seien, schuld an der Verbreitung seien – oder eben mit bösartigen Wünschen, dass Menschen mit muslimischem Glauben sich mit Covid-19 anstecken sollen.

"Eliten" Gates, Soros und Co

Das Schlagwort "Eliten" hingegen wurde vermehrt genutzt. Im Fokus dabei: Personen wie Jeff Bezos, George Soros und Bill Gates. Auch der "tiefe Staat" und sein angeblich bewusstes Herbeirufen der Pandemie wurde immer wieder in den Raum gestellt. Dabei wird auch immer wieder betont, dass das Virus gar nicht so gefährlich sei, wie behauptet werde. Die Nachricht: Ausgangssperren seien Mittel der Eliten, um soziale Kontrolle zu erlangen. Dabei wird immer wieder auf Fake-News-Plattformen verlinkt.

Massive Verbreitung

Das Ausmaß der Verbreitung war massiv – so zählten allein Verlinkungen zu der Fake-News-Plattform realfarmacy.com, die Ultraviolettlampen als Mittel gegen Covid-19 nennt, 1,7 Millionen Interaktionen auf Facebook. Die 34 Plattformen zählen zusammen über 80 Millionen Interaktionen. Im Vergleich dazu erhielt die Webseite der WHO im selben Zeitraum 6,2 Millionen Interaktionen, die Seuchenbehörden des US-Gesundheitsministeriums (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) etwa 6,4 Millionen Interaktionen. Somit ließ sich eine enorme Reichweite verzeichnen.

Rechtsextreme Parallelwelt

Gerade die Mischung aus "Alternativ"-Medizin und Rechts-außen-Politik dürfte eine Gefahr bedeuten, da sie, so die BBC, eine Art Parallelwelt schaffe – ganz mit eigenen Organisationen, Aktivismus und Shops. Die Beschränkungen seien ein Kontrollmechanismus, und es gehe gar nicht um Sicherheit, heißt es, gleichzeitig wird eine "Befreiung" versprochen. Aufgrund der großen Verbreitung der Verschwörungstheorie könnte das Risiko bei künftigen Ausbruchswellen steigen, da der medizinische Konsens, auf dem manche Handlungen basieren, vermehrt infrage gestellt wird. (muz, 8.5.2020)