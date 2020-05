Hildmann wurde als Veganer zum erfolgreichen Kochbuchautor, der für mehrere Bestseller sorgte – nun widmet er seine Zeit der Verbreitung von Verschwörungstheorien

Attila Hildmann ist als TV-Koch und Buchautor mit seinen veganen Rezepten erfolgreich geworden. Mittlerweile betreibt er auch eine Lebensmittelkette, die vegane Produkte anbietet. Zurzeit setzt er sich neben der fleischlosen Ernährung jedoch für ein ganz anderes Thema ein, denn auf sozialen Netzwerken verbreitet der 39-jährige Berliner Verschwörungstheorien rund um das Coronavirus und Microsoft-Gründer Bill Gates.

Attacken auf Bill Gates und Jens Spahn



Auf der Facebook-Seite Hildmanns findet man Videos, Grafiken und lange Texte, die zum Aufstand gegen Coronavirus-Maßnahmen aufrufen. Der vegane TV-Koch stellt sich als Verfechter der Demokratie dar, und beschuldigt die deutsche Bundesregierung des "Hochverrats am deutschen Volk". Bill Gates bildet als propagierter Fädenzieher der Corona-Pandemie das Zenturm Hildmanns Verschwörungstheorien. Seit dem Ausbruch des Virus wurde Gates zur Zielscheibe von Impfgegnern. Die Gates-Stiftung finanziert weltweit Gesundheits- und Impfprojekte.

Auch der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn ist Thema zahlreicher Postings, öfters wird dieser von Hildmann als "Spahnferkel" bezeichnet. Auf Instagram kommentierte er einen Beitrag des Ministers mit "Keiner will deine Drecksapp, deine von Gates bezahlte Zwangsimpfung und deinen geplanten Überwachungsstaat."

Telegram-Gruppe



Wegen der "Zensur" auf sozialen Medien lädt Hildmann Gleichgesinnte zu seiner Telegrammgruppe ein. Wer beitritt erhielte auch einen Kaufgutschein, so der TV-Koch in einem weiteren Posting. Auch behauptete er, dass die "ganze deutsche Presse" bereits Mitglied seiner Gruppe sei, um sie als "Quelle für unabhängige Infos" zu nutzen.

Produkte aus Sortiment genommen



Sein politischer Aktivismus hat jedoch für Aufsehen gesorgt. Laut eines Berichts von Welt nahmen zwei deutsche Handelsketten Hildmanns vegane Lebensmittelprodukte bereits aus dem Sortiment. Darunter der Discounter Kaufland, der laut einer Sprecherin die Weltanschauung Hildmanns als befremdlich empfand.

Auch die Reformhauskette Vitalia distanziert sich von den Meinungsäußerungen Hildmanns, und bietet die Produkte des Berliners nicht weiter an. "Die Firma Vitalia möchte sich ausdrücklich distanzieren von den Ideologien, die Attila Hildmann zuletzt im Internet verbreitet hat. Diese Meinungsäußerungen entsprechen nicht unserer Philosophie. Wir stehen für einen offenen Diskurs", so die Firma zu Welt.

Veganer distanzieren sich



Auf sozialen Medien erntet der Koch, der auch als "Veganator" bekannt ist, vor allem Hohn und Spott. Unter den Kommentaren auf seiner Facebookseite sprechen sich auch Veganer gegen die Weltanschauung Hildmanns aus. "Das nur als Info an die Leute, die hier wegen Attila alle Veganer bashen: mal ganz abgesehen von dem logischen Fehlschluss, von einem auf alle zu schließen, hat Attila in meinen Augen nicht wirklich kapiert, was Veganismus ist, und er steht keinesfalls repräsentativ für den Rest der Veganer", schreibt ein Nutzer. (red, 09.05.2020)