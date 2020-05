Foto: Screenshot Youtube Peta

"Kindesverschleppung, Depression und Psychopharmaka-Missbrauch – das schreit doch geradezu nach 'Spaß für die ganze Familie'", zitiert Peta Comedian Kaya Yanar in der Aussendung zu einem neuen TV-Spot der Tierschutzorganisation.

Die Schilderung beschreibe die Lage der Tiere in Delfinarien: "Delfin Moby in Nürnberg zum Beispiel: War Vater von mindestens 13 Kindern – und vier davon leben sogar noch", sagt Yanar in dem Spot.

Der Spot geht zur Wiedereröffnung von Delfinarien in Duisburg und Nürnberg nach der Corona-bedingten Schließung on air. Yanar fordert, die intelligenten, sozialen Tiere in betreute marine Auffangstationen umzusiedeln, um ihnen dort ein artgerechtes Leben zu ermöglichen.

Der Peta-Spot:

PETA Deutschland e.V.

(red, 13.5.2020)