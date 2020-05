Ein Fahrzeug mit einem DAÖ-Werbesujet des Ex-FPÖ-Chefs und Ex-Vizekanzlers Heinz-Christian Strache am Freitag anlässlich der Pressekonferenz über "die neue Bürgerbewegung unter HC Strache". Foto: APA/HARALD SCHNEIDER

Vor 363 Tagen ist Heinz-Christian Strache als FPÖ-Chef zurückgetreten. Ziemlich genau ein Jahr nach Ausbruch der Ibiza-Affäre wurde der Hauptdarsteller des Ibiza-Videos wieder Chef einer Partei. Am Freitag übernahm er von DAÖ-Obmann Karl Baron die aus der FPÖ entstandene Bewegung, die sich nun in "Team HC Strache, Allianz für Österreich" umbenennt. "Konkurrenz belebt immer", so Strache, der das Team als "neue, moderne Bewegung" bezeichnete.

Auf den neuen Parteinamen ließen am Freitagmorgen bereits Szenen vor den Wiener Sofiensälen schließen, wo die Pressekonferenz von Strache und der DAÖ stattfand. Dort parkten mehrere Kleintransporter mit derselben Aufschrift.

Baron sprach in seiner Ansprache von einem "historischen Tag", freilich nicht wegen Ibiza, sondern wegen des 65-jährigen Jubiläums der Unterzeichnung des Österreichischen Staatsvertrags. Er nahm auch Bezug auf Kunst- und Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne), die heute ihren Rücktritt bekannt gab. "Ulrike Lunacek geht, HC Strache kommt."



Kameradschaft, Freundschaft und Zusammenhalt

Heinz-Christian Strache bedankte sich in seiner Antrittsrede bei den "drei Musketieren", Karl Baron, Klaus Handler, Dietrich Kops, dafür dass sie Ende 2019 "den Grundstein gelegt haben". Jetzt in der Corona-Krise sehe man, dass es "von links bis rechts keine Lösungen" gäbe, sagt Strache, daher brauche es eine neue Bürgerbewegung.

Das "Team HC Strache" fühle sich den freiheitlichen Werten "Identität, Freiheit und Verantwortung" verpflichtet, sagt Strache weiter. Man wolle die individuellen Rechte der Bürger in den Mittelpunkt stellen. Das Parteiprogramm, das den ideologischen Rahmen vorgeben soll, werde nach der Pressekonferenz online zur Verfügung stehen. Ansprechen soll das "Team HC Strache" jene Österreicher die sich für das Wohl der Gemeinschaft engagieren wollen. Ziel sei die Stärkung nationaler und regionaler Interessen "die man nicht auf dem Altar eines zentralistischen Europas ofpern darf", so Strache. Außerdem stehe man auch für "Kameradschaft, Freundschaft und Zusammenhalt".

Christian Höbart wird Generalsekretär

Der Ex-Chefblaue will, das hat er ebenfalls schon verkündet, bei der Wien-Wahl im Herbst als Spitzenkandidat der Liste ins Rennen gehen, wobei diese für ein Antreten noch Unterstützungserklärungen sammeln muss. Im Burgenland baue laut Strache momentan Landesteamsprecher Herbert Adelmann eine Landesorganisation auf. Außerdem verkündete Strache, dass Christian Höbart, ehemaliger Landesparteiobmann der FPÖ Niederösterreich, Generalsekretär des "Team HC Strache", Wahlkampfleiter für die Wien Wahl und Landesteamsprecher für Niederösterreich wird.

"Der Verstand sucht, das Herz findet", beides habe dazu geführt diesen Schritt zu setzten, sagte Höbart und verzichtete nicht auf einen Seitenhieb Richtung FPÖ. Just zu dem Zeitpunkt als Zusammenhalt wichtig gewesen wäre, habe man Strache einfach über Bord geworfen, "seither treibt die FPÖ wie Treibholz im Fluss."



Zur Frage ob auch seine Gattin Philippa Teil des Projekt sein werde, sagte der neue Parteichef Strache: "Sie ist die starke Frau die uns im Parlament vertritt." Die Kandidaten für die Wien-Wahl sollen zu einem späteren Zeitpunkt präsentiert werden. (red, 15.5.2020)