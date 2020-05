Die Crew von MTB Innsbruck beim gemeinsamen Frühjahrsputz am Arzler Alm Trail (vor Corona), den sie erfolgreich realisiert haben und so ein Angebot schufen, das bereits zehntausende Mountainbiker nutzten. Foto: MTB Innsbruck

Angesichts der Reisebeschränkungen im Zuge der Coronakrise wird Mountainbiken in Österreich heuer einen regelrechten Boom erleben. Die Absatzzahlen der Fahrradhändler, die als eine der wenigen Branchen selbst in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit Umsatzzuwächse verzeichnet, sind ein Vorbote dieser Entwicklung. Die Politik hat "Urlaub in Österreich" bereits zum Slogan erklärt und im heimischen Sommertourismus ist das Thema Mountainbiken eines der wichtigsten.

Allerdings steigt mit der Zahl aktiver Radlern auch das Konfliktpotential. Denn es fehlt in Österreich an ausreichend legalen Möglichkeiten, diesen Sport auszuüben. Aufgrund des geltenden Forstgesetzes ist das befahren von Forststraßen und Waldwegen hierzulande prinzipiell verboten. Das zwingt viele Mountainbike-Sportler in eine rechtliche Grauzone und sorgt zudem bei Wald- oder Grundbesitzern für Verunsicherung, was mögliche Haftung bei Unfällen anbelangt.

Tretlager-Talk-Trilogie für mehr Mountainbike-Strecken

Die Mountainbike-Szene versucht seit Langem, in enger Abstimmung mit Forst und Jagd, Lösungen für dieses Dilemma zu finden. Durchaus mit Erfolg, allerdings immer nur lokal begrenzt. Im Rahmen der Tretlager-Livetalks, die das Lines Magazin zusammen mit der Tageszeitung DER STANDARD und dem Trailcenter Hohe Wand Wiese im Vorjahr gestartet hat, sollen diese Positivbeispiele nun vor den Vorhang geholt werden. Ziel ist es, aus den Einzelerfahrungen lokaler Initiativen zu lernen und daraus Handlungsempfehlungen für mögliche, bundesweit einheitliche Lösungskonzepte abzuleiten.

Am Mittwoch, den 20. Mai 2020, wird um 19 Uhr der erste von drei Tretlager-Livetalks zum Thema "Wie können sich Moutainbiker vertreten?" online stattfinden. Zuhörerinnen und Zuhörer haben wieder die Möglichkeit, sich direkt mit ihren Fragen und Kommentaren in die Diskussion einzubringen. Hier der Link zur Livediskussion am Mittwoch:

Wir diskutieren am Mittwochabend live hier an dieser Stelle. Foto: Lines Magazin

Bei diesem ersten von drei Tretlager-Livetalks zum Thema werden Vertreterinnen und Vertreter lokaler Mountainbike-Initiativen aus ganz Österreich erzählen, wie sie es geschafft haben, ein legales Trailangebot umzusetzen. Mit dabei sind diesmal:



Verena Böhm-Hennes, MTB Innsbruck

Saul Ferguson, Wienerwald Trails

Martin Samek, Trailwerk Wachau

Philipp Kettner, Bikepark Brandnertal

Radclub Eibiswald (tbc)



Die Gäste werden berichten, mit welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen hatten und wie man trotzdem zu Lösungen fand. Wer schon vorab Fragen dazu hat, kann diese gern hier im Forum unter diesem Artikel deponieren, wir sammeln sie und werden sie am Mittwoch einbringen. Während des Talks selbst gibt es die Möglichkeit, Fragen im Diskussionsforum auf YouTube zu posten. (Steffen Arora, 16.5.2020)