"Darüber hinaus besitzt sie Durchsetzungskraft und auch die nötige Härte, die beide notwendig sein werden, um das Beste für Kunst und Kultur zu erreichen", so Rachinger über Mayer. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Wien – Nun steht die Nachfolgerin von Ulrike Lunacek fest: Andrea Mayer wird der Grünen-Politikerin folgen und neue österreichische Kulturstaatssekretärin. Die Krisenzeit der vergangenen Wochen ließ die Wogen in der Kulturszene hochgehen. Einrichtungen, Organisationen und Kunstschaffende fühl(t)en sich nicht ernst genommen und im Stich gelassen. Mayer und somit die Grünen haben nun viele Feuer zu löschen, aber auch die Chance einiges wieder glatt zu bügeln. Wie reagiert die Kulturszene auf ihre Besetzung?

Lukas Resetarits, Kabarettist

"Die Bestellung Andrea Mayers sehe ich als positives Signal", erklärt Kabarettist Lukas resetarits gegenüber dem STANDARD. Er war einer der prominentesten Kritiker von Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek. "Eine Spitzenbeamtin im besten Sinn, kennt sich im Kulturbereich aus und hat Engagement und Durchsetzungsfähigkeit. Die wird sie auch brauchen, denn sie wird es schwer haben: Die involvierten Ministerien in Bewegung zu bringen ist keine leichte Aufgabe", zeigt sich Resetarits skeptisch und meint damit "sowohl Anschober und Kogler bei den Grünen, als auch – und vor allem!! – Blümel und Nehammer beim Koalitionspartner. Der eine war ja sogar Kulturminister – man glaubt es kaum – und muss als Finanzminister jetzt dafür sorgen, die Kulturbranche ebenso wie Gastronomie, Handel und Baumarkt wirksam zu unterstützen. Der andere muss davon abgehalten werden, seine Truppe wie Disco-Türsteher vor den Veranstaltungssälen oder gar als Platzanweiser einzusetzen. Man weiß ja nie, bei ihm. Ich wünsche Andrea Mayer von ganzem Herzen alles Gute!"

Yvonne Gimpel, IG Kultur

"Mit Andrea Mayer kommt eine Fachfrau zum Zug, mit ausgewiesener Kompetenz im Kultursektor, die in die kulturpolitische Landschaft eingearbeitet ist und die Kulturverwaltung aus langjähriger Erfahrung gut kennt", teilt Yvonne Gimpel von der IG Kultur in einer ersten Reaktion dem STANDARD mit. "Das heißt, sie wird sich nicht lange mit Einarbeiten aufhalten, sondern schnell agieren können – aber auch müssen. Die Probleme sind nicht weniger geworden: Die politische Grundkonstellation ist unverändert, die Spielräume für Kulturpolitik sind nicht mehr geworden, die Krise wird uns über Monate bis ins nächste Jahr hinein noch beschäftigen. Sie wird ihre Erfahrung und Kompetenz einsetzen müssen, um die gesamte Regierung in die Pflicht und Verantwortung zu nehmen – damit die vermeintliche Wertschätzung nicht nur in Bekenntnissen sondern endlich in konkreten Taten zum Ausdruck kommt."

Was Gimpel sich von Mayer für die Kulturschaffenden erwartet? Dass Mayer "im Dialog mit der Szene und ihren Interessensvertretungen" für die großen Institutionen als auch die freie Szene agiert. "Die Kulturpolitik muss vom Abstellgleis geholt werden und wieder Fahrt aufnehmen – und das nicht nur im akuten Krisenmanagement sondern langfristig angelegt. Das heißt unmittelbar Soforthilfe schaffen, die schnell und unbürokratisch Existenzen sichert, sowohl für die in Kunst und Kultur Tätigen als auch der kulturellen Infrastruktur. Es heißt auch, klare Perspektiven zu schaffen – mit finanzieller Sicherheit, wenn diese Perspektiven nicht eintreten. Aber vor allem auch jene Missstände, die ja keineswegs neu sind sondern nun in der Krise sichtbar werden, strukturell angehen: Von Fair Pay über soziale Absicherung bis zur Förderpolitik und Verankerung von Kunst und Kultur in der Gesellschaft."

Der große Kritiker Lukas Resetarits sieht die Bestellung von Mayer als "positives Signal" und wünscht der designierten Staatssekretärin alles Gute. Foto: APA/STADTSAAL/ERNESTO GELLES

Johanna Rachinger, Österreichische Nationalbibliothek

"Andrea Mayer kennt die österreichische Kunst- und Kulturlandschaft in- und auswendig. Sie hat eine hohe Affinität zu diesem Genre und ist bestens vernetzt." So lautet das erste Statement der Generaldirektorin der Nationalbibliothek, Johanna Rachinger, über die künftige neue Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. "Darüber hinaus besitzt sie Durchsetzungskraft und auch die nötige Härte, die beide notwendig sein werden, um das Beste für Kunst und Kultur zu erreichen", so Rachinger, die derzeit auch Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Bundesmuseen ist.

Gerhard Ruiss, IG Autorinnen Autoren

Als erster aus der Kulturszene hatte bereits am Montagnachmittag Gerhard Ruiss, Geschäftsführer der IG Autorinnen Autoren, die Bestellung von Andrea Mayer als Kunst- und Kulturstaatssekretärin "eine nicht nur unter den derzeitigen Umständen beste Wahl" genannt. Mayer bringe laut Ruiss "jede Erfahrung und alle fachlichen Voraussetzungen mit, um als Kunst- und Kulturstaatssekretärin die Anliegen und Probleme der Kunst- und Kulturszene zu verstehen und zur Sprache zu bringen. Sie ist keine Verlegenheitslösung, sie ist die erfahrene Kulturpolitikerin, die jetzt gebraucht wird. Mehr noch, sie ist eine langjährige Intimkennerin des Kunst- und Kulturgeschehens und mit der Kunst- und Kulturszene auf Du und Du".

Robert Meyer, Volksoper

"Ich schätze Frau Mayer als eine sehr ruhige, kompetente Person", streute auch Volksoperndirektor Robert Meyer der frisch Gekürten Rosen: "Sie hat große Erfahrungen gesammelt über viele Jahre hinweg. Sie ist in der Kulturlandschaft kein unbeschriebenes Blatt, was schon mal etwas Positives ist. Und ich kann mir vorstellen, dass sie aufgrund ihrer Erfahrung mit einer viel größeren Ruhe an die Sache herangeht und auch den Mut hat, sich mit den Künstlern zu treffen." Wichtig sei nun, dass Andrea Mayer als Staatssekretärin alle Beteiligten zu realen Gesprächen versammle.

Veronica Kaup-Hasler, Kulturstadträtin Wien

Über eine "fachlich versierte Ansprechperson" freut sich Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ): "Als jemand, die bereits im kulturpolitischen Feld gearbeitet hat, gilt Andrea Mayer als politisch erfahren, in der Kultur bestens vernetzt und als Managerin mit hoher Durchsetzungsfähigkeit; eine Qualität, die besonders in Krisenzeiten gefragt ist." Kaup-Hasler kenne Mayer aus ihrer Zeit als Intendantin des steirischen herbst und freue sich darauf, "mit ihr an der Weiter-Entwicklung des kulturellen Feldes und zum Wohle unseres Landes zusammenzuarbeiten. Meine Hand ist ausgestreckt und ich freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit."



Zu tun gebe es genug: "Es gibt Bereiche in der Kultur, die von den bisherigen Maßnahmen des Bundes noch gar nicht erfasst werden, etwa Personen mit mehreren Beschäftigungsverhältnissen, die arbeitslos gemeldet sind oder auch das gesamte Feld der künstlerisch-technischen Berufe. Daher braucht es jetzt endlich einen Rettungsschirm des Bundes, der über das ganze Land gespannt wird, die Einnahmenausfälle zur Gänze berücksichtigt und alle Bereiche von künstlerisch arbeitenden Menschen umfasst", fordert die Stadträtin.

Die Wiener Kulturstadträtin Kaup-Hasler kenne Mayer aus ihrer Zeit als Intendantin des steirischen herbst und freue sich darauf, "mit ihr an der Weiter-Entwicklung des kulturellen Feldes und zum Wohle unseres Landes zusammenzuarbeiten. Meine Hand ist ausgestreckt und ich freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit." Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Herbert Föttinger, Theater in der Josefstadt

Bereits im Vorfeld hatte der Josefstadt-Direktor Herbert Föttinger Andrea Mayer als Neubesetzung gelobt: "Sie war immer kulturaffin. Sie kennt sich aus", so seine Reaktion.

Klaus Albrecht Schröder, Albertina

Auch Albertina-Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder nannte Mayer "hervorragend qualifiziert" und zeigte große Sympathie für ihre Bestellung.

Marie Rötzer, Landestheater Niederösterreich

"Es geht um den Dialog", sagte Marie Rötzer Montagabend im ORF-Kulturmontag. "Wir Kulturschaffende haben die Kompetenz, wir wollen sie weitergeben." Denn die Kulturszene sei vielseitig, vielschichtig und kompliziert, erklärte die Leiterin des Landestheater Niederösterreich. "Da freue ich mich sehr, dass wir in Andrea Mayer eine Dialogpartnerin haben. Wir von der Intendantinnen-Gruppe aus den Bundesländern geben gerne unsere Expertise weiter."

Sabine Haag, KHM Wien

"Ich glaube, Frau Mayer verkörpert wie derzeit kaum jemand sonst eine intime Kenntnis der Kunst- und Kulturlandschaft in Österreich", zollte Sabine Haag als Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museum ihren Respekt. Sie könne sofort loslegen und ihre breite Vernetzung in der Szene nutzen. Diese Fähigkeit gelte auch für das politische Parkett, was nicht unwesentlich sei angesichts der weiterhin bestehenden Fallstricke einer Staatssekretariatskonstruktion. "Aber Andrea Mayer hat Durchsetzungskraft und die politische Erfahrung, um auch zu den jetzt relevanten Köpfen wie dem Finanzminister durchzudringen." Kurzum: "Ich halte Andrea Mayer für eine ausgezeichnete Wahl", so Haag.

Christian Kircher, Bundestheater-Holding



Auch Christian Kircher, Geschäftsführer der Bundestheater-Holding, streute der Frischgekürten Rosen: "Andrea Mayer ist eine Kulturpolitikerin von Format und bestens vernetzte Kennerin des heimischen Kunst- und Kulturgeschehens. Sie bringt die besten fachlichen und persönlichen Voraussetzungen mit für die Position der Staatssekretärin in diesen herausfordernden Zeiten."

Hannes Tschürtz, Ink Music

"Eine viel qualifiziertere Person als Andrea Mayer hätte man nicht finden können", schreibt Musikmanager Hannes Tschürtz auf seiner Twitter-Seite. "Ich vertraue darauf, dass sie auch Politik kann. Ob und wieviel sie für die Musik übrig hat, wird sich weisen".

Christian Strasser, Museumsquartier Wien

"Ich freue mich sehr, dass Andrea Mayer Staatssekretärin für Kunst und Kultur wird. Für die gesamte Kunst- und Kulturlandschaft ist das eine mehr als erfreuliche und positive Entwicklung", zeigt sich der Direktor des Wiener Museumsquartiers erfreut. "Damit ist die Wahl auf eine bestens vernetzte Expertin gefallen, die auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen kann und die für Kunst und Kultur brennt. Für Österreich als Kulturland ist das ein mehr als positives Signal."

Fabian Eder, Dachverband österreichischer Filmschaffender

Auch der Dachverband der Filmschaffenden begrüßt die Bestellung von Andrea Mayer als Kulturstaatssekretärin. "Sie kennt die Branche aus ihrer früheren Tätigkeit im Ministerium sehr gut und war immer eine wichtige Ansprechpartnerin und hilfreiche Partnerin in allen Fragen", so Fabian Eder, Vorsitzender des Dachverbands der österreichischen Filmschaffenden, in einem Statement gegenüber der APA.

"Die Coronakrise hat die Missstände in der Film- und Fernsehbranche gnadenlos offengelegt", so Eder. "Sobald die Akutphase der Coronakrise überwunden ist, gilt es daher, rasch einen umfassenden Prozess zur Neugestaltung der Produktions- und Arbeitsbedingungen zu initiieren und die Vertretung der Filmschaffenden im ORF Stiftungsrat bzw. dessen Nachfolgegremium sicherzustellen."

Christoph Huber, Porgy & Bess

"Vorschusslorbeeren" bekommt die neue Staatssekretärin von Christoph Huber, Geschäftsführer des Porgy & Bess. "Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin kommt sie aus der Kultur, ist dort bestens vernetzt und machte als jahrelange Sektionschefin tadellose Arbeit. Diese Personalrochade wird aber strukturell kaum größere Auswirkungen haben, solange aus dem Sekretariat kein Ministerium wird und das wird die Kanzlerpartei wohl nicht so rasch ändern." (APA, red, 19.5.2020)