Keine Angst vor Mode

Ausstellung "Life doesn’t frighten me – Michelle Elie wears Comme des Garçons" Foto: Museum für angewandte Kunst / Phil Oh

Die Comme-des-Garçons-Sammlerin Michelle Elie zeigt im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt ihre Modeschätze. Wem es nicht möglich ist, die Ausstellung selbst zu besuchen, kann sich auf der Website des Museums zwei Kurzfilme zu ihr ansehen.

Die Ausstellung "Life doesn’t frighten me – Michelle Elie wears Comme des Garçons" läuft noch bis zum 30. August im Museum Angewandte Kunst Frankfurt. www.museumangewandtekunst.de





Schauen und blinzeln

Brille von Viu Foto: Hersteller

Spätestens seit Johnny Depps getönten Brillengläsern in Fear and Loathing in Las Vegas wissen wir: Gelb geht auch in der Sonne. 145 Euro

www.shopviu.com





Sitzen und entspannen

Naturrattansessel von Mut Design Foto: Hersteller

Aus Spanien stammt dieser einladende Naturrattansessel namens "Armadillo T030", der von Mut Design gestaltet wurde. Preis auf Anfrage

www.expormim.com





Planschen und sonnen

Badeanzug von made by And Other Stories Foto: Hersteller

Wer in der Quarantäne nicht selbst gebatikt hat, kann auf Farbverläufe made by And Other Stories setzen. Badeanzug, 39 Euro

www.stories.com





Cremen und Klotzen

"White Caviar Eye Extraordinaire" von La Prairie Foto: Hersteller

Wer sich nach der Isolation Augenfältchen wegcremen will, kann das mit "White Caviar Eye Extraordinaire" von La Prairie tun. Ca. 500 Euro

www.laprairie.at





Planen und gestalten

Shopper von Freitag Foto: Hersteller

Wer sich seinen Shopper "F718 BUH" von Freitag selbst designen will, kann das jetzt per Video-Call tun. Bei Gestaltungsfragen helfen Mitarbeiter.

www.freitag.ch

(RONDO, 2.6.2020)