Wer hat Angst vor Fliegen?, fragt Sonja Gangl in ihrer Einzelausstellung im Grazer Künstlerhaus. Seit Dienstag ist sie für Besucherinnen und Besucher wieder zugänglich. Foto: Sonja Gangl, Videostill

Kunst

Ein wirklicher Couchtipp ist das wohl nicht. Zwar darf er sich hier einreihen, muss aber mehr als Weg-von-der-Couch-Tipp verstanden werden. Denn dieser Tage öffnen einige Museen endlich wieder und stillen den seit Wochen anschwellenden Kunstdurst. Drei Highlights: Erstens startet das Kärntner Liaunig-Museum mit drei neuen Ausstellungen sein Comeback, darunter auch eine Personale zu Martha Jungwirth anlässlich ihres 80. Geburtstags. Zweitens zeigt das Naturhistorische Museum in Wien fünf großformatige Performance-Fotografien der Künstlerin und Professorin an der Akademie der bildenden Künste Elisabeth von Samsonow. Und drittens setzt die Halle für Kunst und Medien des Grazer Künstlerhauses die Schau I borrowed optimism from the past von der Künstlerin Sonja Gangl fort. Let's go! (kr)



Theater



Immer noch hält das Kabinetttheater in Wien sein Online-Archiv mit Videoausschnitten aus seiner 30-jährigen Aufführungstätigkeit auf der Webseite www.kabinetttheater.at zugänglich. Aber: Am 29. Mai gehen nach der Corona-Schließzeit erstmals wieder die Türen zur einmaligen Figurentheaterbühne in der Porzellangasse auf. Dann werden unter dem Titel "Letze Lockerung" "Regierungsfreundliche Texte" von Walter Serner, Paul Scheerbart, Daniil Charms und Erik Satie zum Besten gegeben, und zwar von Wolfram Berger. Musik kommt von Markus Kraler und Nikolai Tunkowitsch (20 Uhr). Rechtzeitig Karten sichern! 01/585 74 05. (afze)