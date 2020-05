In dieser Galerie: 6 Bilder Das Hoh Haus ist eine Aussichtsplattform, wo einst eine hölzerne Wehrburg stand. Foto: Birgit Eder Der Ausblick vom Buchberg ist wunderschön. Foto: Birgit Eder Der Kefermarkter Flügelaltar ist ein absolutes Muss auf dieser Tour. Foto: Birgit Eder Die Kirche in Elz. Foto: Birgit Eder Das Schloss Weinberg wurde bereits 1274 das erste Mal urkundlich erwähnt. Foto: Birgit Eder Am Pechölweg erfährt man noch zusätzlich Infos zu diesem Weltkulturerbe. Foto: Birgit Eder

Wir beginnen diese Wanderung im Mühlviertel am Bahnhof von Kefermarkt, halten uns links und steuern die Pfarrkirche an. Nach der Erkundung des berühmten Flügelaltars gehen wir am Pfarrhaus vorbei bis zu einer Querstraße, der wir links folgen ("Gehweg zum Schloss").

Wir nehmen kurz den 1. Österreichischen Bierlehrpfad und gelangen zum Schloss Weinberg; danach an der Brauerei vorbei, über den Parkplatz zu einem Gehege. Wir verlassen den breiten Forstweg und halten uns an den Weg Nr. 170, danach folgen wir rechts der asphaltierten Straße bis zu einem Bauernhof, wo wir links abbiegen. Bei einer Abzweigung geht es links abwärts zur Aussichtswarte "Hoh Haus", einer Holzkonstruktion mit Wendeltreppe.

Burgen- und Schlösserweg

Danach an der Neuen Buchberger Hütte vorbei in Richtung Elz (Weg Nr. 5, 8, 9). Später auf der Hauptstraße kurz rechts und gleich wieder links aufwärts über einen Feldweg bis nach Elz. Nach ein paar Minuten links abzweigen (Radweg in Richtung Kefermarkt) und bis zur Elzer Stube (ehemaliger Seppn Wirt) gehen.

Von dort geradeaus zur Hauptstraße und links an der Kirche vorbei. Hier zweigt der Burgen- und Schlösserweg nach links in Richtung Schloss Weinberg ab. Wir folgen dem Weg weiter abwärts und gelangen auf die Kefermarkter Straße. Zurück zum Ausgangspunkt Bahnhof Kefermarkt.

