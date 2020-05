Präsentiert seine Satire- und Talkshow "Bussi Fussi – Das Leben ist kein Ponyhof" ab Donnerstag auf Youtube: Rudi Fußi. Foto: Rudi Fußi

Wien – Rudi Fußi verlegt seine Satire- und Talkshow auf Youtube: Unter dem Titel "Bussi Fussi – Das Leben ist kein Ponyhof" ist das Format bis auf weiteres donnerstags um 21.21 Uhr auf dem Youtube-Kanal des des Politikberaters, Kabarettisten und Unternehmers zu sehen. Puls 24, wo "Bussi Fussi" Ende Februar dieses Jahres startete, sehe sich im Moment wegen der Corona-bedingten wirtschaftlichen Situation nicht in der Lage, die Sendung vor Herbst fortzusetzen, erklärte Fußi am Mittwoch in einer Aussendung.

"Das geht natürlich nicht, denn das Land braucht gerade jetzt eine kritische Auseinandersetzung mit dem Babyelefanten und seinen Jüngern", so Fußi weiter. Als erste Gäste kündigt er "Falter"-Cefredakteur Florian Klenk, den Gastronomen Roland Mayer und den Kabarettist Wolfgang Feistritzer ("Petutschnig Hons") an.

Gedreht werde wöchentlich im Ponyhof Holzmühle in der Gemeinde Moorbad Harbach im nördlichen Waldviertel an der Grenze zu Tschechien. Man produziere selbst und hoffe auf die Unterstützung jener, denen Kritik an der Gleichschaltung ein wichtiges Anliegen ist: "Sämtliche Autoren, Kamera- und Schnittmenschen arbeiten honorarfrei, bis es uns gelingt, ein wenig Geld aufzustellen", so Fußi. (red, 20.5.2020)