In dieser Galerie: 2 Bilder Autor Didier Eribon, dessen Roman "Rückkehr nach Reims" dieser Tage als Theaterstream zu sehen ist. Foto: APA/AFP/dpa/ARNE DEDERT Ruben Aubrechts Beitrag zur Online-Ausstellung des Künstlerhaus Bregenz hat eine Auflage von 20 Stück. Die Blätter können über die Webseite je um null Euro zuzüglich Versandkosten erworben werden. Foto: Ruben Aubrecht

Literatur

Seit mehr als zwei Monaten liefert das Literaturhaus Salzburg per Facebook jeden Abend eine Lesung in die Wohnzimmer Literaturinteressierter. Eine Woche lang läuft das Angebot noch, am Programm stehen unter anderem Ilija Trojanow, Bettina Balàka oder der Thriller-Autor Marc Elsberg. Nächster an der Reihe ist heute, Dienstag um 20 Uhr, Herbert J. Wimmer, von dem zuletzt "relativität ist freiheit. 200 gedichte" erschienen ist. Unter den schon aufgetretenen Autoren von Ferdinand Schmalz über Michael Stavaric und Ursula Poznanski bis Claudia Rossbacher lässt sich online natürlich noch immer gustieren! (wurm)

Theater

2017 hat Regisseur Thomas Ostermeier "Rückkehr nach Reims" für die Berliner Schaubühne bearbeitet. In dem Erfolgsroman setzt sich der französische Soziologe Didier Eribon mit seiner Herkunft aus kleinen Verhältnissen und mit der Tendenz dieser Bevölkerungsschicht, nach einem Versagen der Linken den Rechtspopulisten bei Wahlen ihre Stimme zu geben, auseinander. Der Stream ist ab Mittwochabend auf der Webseite des Theaters verfügbar. (red)

Kunst

Das Künstlerhaus Bregenz hat Vorarlberger Künstler gefragt, was sie "brauchen" und daraus eine Onlineausstellung kuratiert. Das Künstlerduo Müller/Divjak erinnert sich etwa an eine Südostasienreise und die allgegenwärtige Frage der Einheimsichen: "Hast du schon gegessen? Bist du durstig? Und während wir gefragt werden, bekommen wir noch viel mehr von dem, was wir alle brauchen: selbstverständliche Höflichkeit, das Gefühl willkommen zu sein, gebraucht zu werden". Christian Helbock teilt indes seinen Schriftverkehr mit der Wirtschaftskammer bezüglich des Härtefallfonds. (red, 26.5.2020)