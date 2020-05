Foto: AP/MARTIN MEISSNER

Breitenbrunn – Mars Austria hat am Dienstag bekanntgegeben, den Großteil seiner Waffelfabrik in Breitenbrunn zusammen mit den Marken Amicelli, Fanfare und Banjo an das deutsche Schokoladenunternehmen Ritter zu verkaufen. Die Übernahme werde für Anfang Jänner 2021 erwartet, erklärte das Unternehmen in einer Aussendung. Die Schließung zeichnete sich bereits vergangenen Herbst ab, wie der STANDARD berichtete.

Die 110 Mitarbeiter in Breitenbrunn hätten einvernehmliche Auflösungsvereinbarungen mit Leistungen aus dem zwischen Mars und dem Betriebsrat vereinbarten Sozialplan unterschrieben und werden das Unternehmen bis spätestens Ende November verlassen. Mars Austria war knapp 50 Jahre im Burgenland ansässig.

Sinkende Nachfrage

Grund für die Schließung sei die international sinkende Nachfrage nach Rollwaffelprodukten gewesen. Da 90 Prozent der Erzeugnisse aus Breitenbrunn exportiert würden, habe das Werk unter zu geringer Auslastung gelitten, hieß es im Herbst. Bekannte Süßigkeiten wie Snickers, Twix, Milky Way, Balisto und Mars gehören der Produktpalette an.

Das 1912 gegründete Familienunternehmen Ritter beschäftigt derzeit rund 1.600 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von 480 Millionen Euro. Es hat sich bisher auf eine einzige Marke mit verschiedenen Produktvarianten konzentriert – die quadratische Ritter-Sport-Schokolade, die am Firmensitz in Waldenbuch bei Stuttgart hergestellt wird. (red, 26.5.2020)