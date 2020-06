STECKBRIEF



Sie pendelt normalerweise zwischen New York und Athen, doch in Zeiten der Pandemie zieht es die Choreografin vor, in der griechischen Hauptstadt zu bleiben. Zur Welt gekommen ist Maria Hassabi 1973 in Nikosia, mit 16 übersiedelte sie nach Los Angeles und studierte an der CalArts-Kunsthochschule. 1994 zog es sie nach New York, wo sie sich mit der zeitgenössischen Szene auseinandersetzte. Hier entstanden Frühwerke wie "Lights" (2001) oder "Still Smoking" (2006). Zu ihren wichtigsten Stücken und Installationen zählen "Solo/SoloShow" (2009), "Chandeliers" (2012), "Premiere" (2013) und das Performance-Diptychon "Staged?/Staging" (2016/17).