In dieser Galerie: 2 Bilder Vor einem Jahr führte das Ibiza-Video zum Rücktritt Heinz-Christian Straches. Nun wurde das gesamte Videomaterial sichergestellt. Foto: APA/SPIEGEL/SÜDDEUTSCHE ZEITUNG/HARALD SCHNEIDER Das Bundeskriminalamt veröffentlichte Fotos der vermeintlichen Oligarchennichte. Foto: Standbild BK/unbekannt

Fast genau ein Jahr nach dem Ibiza-Skandal gab die Staatsanwaltschaft Wien nun erste Erfolge bekannt. So konnte sowohl das gesamte Videomaterial als auch Equipment und Audiodateien sichergestellt werden. Nach dem "Lockvogel" wird per Fahndungsfotos gesucht. Die vermeintlich russische Oligarchennichte hatte Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bekanntlich in eine Falle gelockt, was ihn seinen Posten kostete.

Vor einem Jahr hat auch die sogenannte Soko Tape die Ermittlungen zur Aufklärung etwaiger strafrechtlicher Handlungen im Zusammenhang mit dem sogenannten Ibiza-Video aufgenommen, die Ermittlungsverfahren werden über Auftrag der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sowie der Staatsanwaltschaft Wien geführt.

Im Zuge der Ermittlungen gelang es nun nach Angaben des Bundeskriminalamts, auch das Video in der Länge von exakt zwölf Stunden, 32 Minuten, 38 Sekunden und Audiodaten in der Länge von acht Stunden, 14 Minuten, 3 Sekunden sicherzustellen, dazu noch Equipment.

Hinweise erwünscht

"Darauf aufbauend veröffentlicht das Bundeskriminalamt über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien mehrere Lichtbilder zur Ausforschung der unbekannten Täterin mit dem Aliasnamen Alyona Makarov", heißt es in einer Aussendung. Aus kriminalpolizeilicher Sicht erhoffe man sich dadurch nähere Erkenntnisse zu den Hintergründen betreffend die Herstellung und Vorbereitung des Videos. Hinweise werden im Bundeskriminalamt per E-Mail oder telefonisch entgegengenommen (bundeskriminalamt@bmi.gv.at oder +43 (0) 1/24836-985025).

Insgesamt werden laut Bundeskriminalamt derzeit über 40 Ermittlungsverfahren im Auftrag der beiden Staatsanwaltschaften durch die Ermittler der Soko Tape abgearbeitet. Kriminalpolizeiliche Maßnahmen wurden wegen des Verdachts auf 31 unterschiedliche Delikte gesetzt. "In den letzten 365 Tagen wurden 139 Anlassberichte über die Zwischenergebnisse erfasst, 55 Hausdurchsuchungen, zehn freiwillige Nachschauen und 259 förmliche Vernehmungen geführt. Fünf Festnahmeanordnungen sowie 13 Rechtshilfeersuchen wurden umgesetzt", schreibt das Bundeskriminalamt. 34 Terrabyte an Daten seien sichergestellt worden.

Die Ermittlungen zur Causa Ibiza laufen in zwei Bereichen: Einerseits geht es um die Aufklärung der Hintergründe zur Entstehung des Videos, andererseits um die Überprüfung der Aussagen im Video in Hinblick auf strafrechtlich Relevantes. (elas, 27.5.2020)