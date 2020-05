Aus mit Streamen: Ab Freitag werden viele Kultureinrichtungen wieder hochgefahren. Juhu! Foto: imago images/Westend61/Giorgio Fochesato

Konzert

RaaDie im Porgy & Bess: Lorenz Raab (Trompete) und Christof Dienz (Zither, Electronics) werden am Donnerstag bei "The Show must go on(line)" wolkige Kammermusik der freien Art zelebrieren. Das Duo nimmt mit auf eine imaginäre Reise, die Alpenregionen ebenso einschließt wie ferne Kontinente. Zwei markante Instrumentalisten vereinen Konzept und Spontaneität. (tos)



Theater

Das Theater im Bahnhof hat viele Fragen auf Lager und löchert für jeweils 25 Minuten seine Talkshowgäste hemmungslos und nonstop. Pokerface Pia Hierzegger hat ein prall gefülltes, schmuckes Karteikärtchen neben ihrer Zoom-Kommandobrücke bereit, aus dem die Fragen nach Nummern blind gezogen werden. Heute sind die Dramaturgin und Kuratorin Petra Poelzl sowie Forced-Entertainment-Gründungsmitglied Robin Arthur live zugeschaltet. Es geht um die "Größte Krise", Anmeldung für Zählkarten hier und weitere Infos hier. (afze)

Kunst

Wer es noch nicht wagt, leibhaftig die musealen Einrichtungen zu besuchen, kann dies noch immer zur Genüge per Mausklick tun: am Donnerstag beispielsweise mit einer gestreamten Live-Führung durch die Cindy-Sherman-Schau im Bank-Austria-Kunstforum (16 Uhr) oder einem Live-Gespräch mit Sophie Thun (19 Uhr), deren aktuell Schau auf der Homepage der Secession zu verfolgen ist. (kr)