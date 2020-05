Beim Gesamtpublikum am Mittwoch hinter ATV – ORF 1 mit 7,2 Prozent in der Zielgruppe des jüngereren ORF-Hauptsenders unter 50 Jahren

Hauptabendprogramm eines außerordentlich quotenschwachen Tages bei ORF 1: "Dok 1: Megafeuer – und wie wir damit umgehen" – mit elf Prozent Marktanteil in der jüngeren Zielgruppe und 165.000 Zuschauern ab zwölf Jahren. Foto: ORF/GEORAMA TV PRODUCTION/Cosima Dannoritzer

Wenn ORF 1 im Hauptabend Heißes verspricht, droht Feuer am Dach bei den Quoten: 2019 enttäuschte "Feuer und Flamme" als Showhoffnung des Senders. Diesen Mittwoch spielte ORF 1 im Hauptabend eine "Dok 1"-Doku über "Megafeuer" – und kam an diesem Tag nur auf 3,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Die "Megafeuer" waren nicht ausschlaggebend für die ausnehmend schlechte Quote – am Mittwoch wollte keine Zeitzone so recht funktionieren.

In der deklarierten Zielgruppe des Senders unter 50 Jahren schaffte ORF 1 am Mittwoch 7,2 Prozent Marktanteil. Das ist ein deutlicher Ausreißer nach unten – aber kein historischer Tiefstwert: 5,8 Prozent hatte ORF 1 etwa im März 2020 beim Publikum zwischen zwölf und 49 Jahren.

Das älter positionierte ORF 2 kam am Mittwoch auf 12,1 Prozent Marktanteil beim Publikum unter 50, im Gesamtpublikum auf 23,6 Prozent. ORF 3 hatte am Mittwoch 3,2 Prozent Marktanteil und 1,6 Prozent beim Publikum zwischen zwölf und 49 Jahren.

Die 3,8 Prozent Tagesmarktanteil von ORF 1 im Gesamtpublikum ab zwölf Jahren liegen auf Augenhöhe mit Puls 4 (3,7 Prozent am Mittwoch) und deutlich unter ATV mit 4,7 Prozent im Gesamtpublikum.

In der Zielgruppe von ORF 1 wie der Privatsender – also beim jüngeren Publikum unter 50 – liegt ORF 1 am Mittwoch mit 7,2 vor Puls 4 (5,6 Prozent) und, etwas knapper, auch vor ATV mit sehr ansehnlichen 6,7 Prozent. Pro Sieben hatte 6,6 Prozent in dieser Zielgruppe.

"Amore unter Palmen" gegen "Megafeuer"

Im Hauptabend hatten ORF 1 und ORF 2 gleichermaßen elf Prozent Marktanteil beim Publikum zwischen zwölf und 49 Jahren – hier traten die "Megafeuer" gegen eine Wiederholung der "Toten von Salzburg" (Meerwasser) an, erstmals ausgestrahlt vor gut einem Jahr.

Insgesamt sahen 165.000 Menschen ab zwölf Jahren "Dok 1", 705.000 waren beim ORF-2-Krimi dabei. "Talk 1" über Impfen und "Gute Nacht Österreich" sahen nach der "Megafeuer"-Doku 132.000 beziehungsweise 135.000.

ATV hatte mit "Das Geschäft mit der Liebe" um 20.15 Uhr im Schnitt 210.000 Zuschauer, mit "Amore unter Palmen" 196.000. Formate, die nicht unbedingt zum Auftrag von ORF 1 passen würden, öffentlich-rechtlicher zu werden.

"Dok 1" hatte überraschend hohe Marktanteile beim ganz jungen Publikum: 20 Prozent laut Teletest.

ORF 1 hat erst vor kurzem seine Programmierung "Dok1"/"Talk 1"/"Gute Nacht Österreich" vom Donnerstag auf den Mittwoch verschoben – ab Herbst 2021 läuft am Donnerstag ja im ORF wieder Europa League. Zudem mussten die ORF-1-Formate am Donnerstag gegen den Quotenriesen "Rosenheim Cops" antreten.

Die Bayern-Bullen liefen am Mittwochnachmittag in ORF 2 und im ZDF – mit 144.000 und 146.000 Zuschauern in Österreich. (fid, 28.5.2020)