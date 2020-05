Der Liveticker heute ist hier zu finden.

[Inland] Budgetblamage im Nationalrat wegen fehlender "Millionen".

Ibiza-Video wird wohl nicht "zack, zack, zack" ans Parlament geliefert.

[Podcast] Der Ibiza-Lockvogel, eine Heldin am Pranger?

[Panorama] Bundesländer wollen die Maskenpflicht kippen.

[International] EU-Corona-Hilfen: Zuckerl für die "Sparsamen Vier".

Streit mit Twitter: Trump unterzeichnet Dekret zur Beschneidung sozialer Medien.

[Wirtschaft] Die Optionen der Lufthansa im Poker mit Brüssel um Slots.

[Sport] Sechs Punkte Abzug für LASK nach unerlaubten Gruppentrainings.

[Wetter] Tiefdruckeinfluss sorgt in den meisten Landesteilen für ein Wechselspiel aus Sonne, Wolken und teils gewittrigen Regenschauern. Am geringsten ist die Schauerneigung erneut im äußersten Westen und Süden des Landes. Der Wind weht oft mäßig aus Nordwest bis Nordost, vor allem nachmittags frischt er am Alpenostrand erneut lebhaft auf. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 8 und 12 Grad, nachmittags liegen die Höchsttemperaturen zwischen 14 und 20 Grad.

[Zum Tag] Am 29. Mai 1958 endete in der DDR die Lebensmittelrationierung.