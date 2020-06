Dass die Linzer durch vier unerlaubte Mannschaftstrainings gegen das hoch gehaltene Fairplay des Sports verstoßen haben, wiegt natürlich schwer. Ebenso, dass sie die Maßnahmen in Zusammenhang mit den Coronavirus-Bestimmungen auf die leichte Schulter genommen haben, obwohl sie als Protagonisten im Rampenlicht in gewisser Weise einer Vorbildrolle verpflichtet sind. Doch der Vorteil, den sich die Athletiker durch gemeinsames Spiel verschafft haben, wird trotz noch so lauter Anklagerufe der Konkurrenz höchst bescheiden bleiben, weil keiner der Profis in der doch schon langen Pause in drastischem Maße an ballesterischem Vermögen eingebüßt haben wird. Und etwaige Defizite bereits von allen wieder aufgearbeitet wurden.

Im Falle des LASK geht es dann aber doch um einiges, stehen doch der erste Meistertitel seit 1965, eine günstigere Ausgangsposition für das internationale Geschäft, Prestige und nicht zuletzt wesentliche Einnahmen auf dem Spiel. Im Duell mit Red Bull Salzburg, oder im Dreikampf mit den Bullen und Rapid könnte am Ende aber jeder Punkt entscheidend sein. Nicht auszudenken, wenn man durch Verzicht eines Einspruchs die Chance ausgelassen hätte, Strafmilderung zu erfahren, und am Ende etwa ein möglicherweise noch zu erschindender Punkt zum Glück fehlt.

KONTRA: L-ieber A-bmarsch S-tatt K-reuzzug!

von Fritz Neumann

Manchmal ist es nicht das schlechteste Zeichen, wenn sich alle aufregen. Jedenfalls geht ein tiefer Graben durch Fußball-Österreich. Die eine Hälfte ist empört, weil der LASK eine allzu milde Strafe ausgefasst hat, die andere Hälfte kritisiert die unerhörte Härte des Urteils. So gesehen könnte der Senat 1 der Bundesliga völlig richtig entschieden haben, als er dem LASK in der Meisterrundentabelle sechs Punkte abzog und ihm dazu eine 75.000-Euro-Pönale aufbrummte. Man kann sich fragen, ob nicht zumindest auch personelle Konsequenzen angebracht wären. Man kann das Urteil aber auch einfach akzeptieren. Und speziell der LASK selbst sollte genau das tun.

Die Linzer haben nicht nur sich, sondern auch alle anderen Vereine und die Liga in eine richtig unangenehme Situation gebracht. So Titelverteidiger Salzburg oder – kleiner Scherz – wer auch immer nach dem letzten Spieltag als Erster nicht mehr als drei Punkte vor dem LASK liegt, wird dem Meistertitel ein Makel anhaften. So der LASK selbst das Steuer herumreißt und am Ende vorne liegt, wird sich kaum jemand mit den Oberösterreichern freuen, die viele Sympathien verspielten, als sie Fairplay mit Füßen traten.

Die Sünde, wenn man so will, war alles andere denn lässlich. Mag sein, dass viele Fans über das Ignorieren der Regierungsvorgabe noch hinwegsehen würden – auch angesichts des Kanzlerbads in der Kleinwalsertalmenge und der bundespräsidialen Sperrstundenrelativität. Was schwerer wiegt, ist der Verstoß gegen die Liga-interne Abmachung. Der LASK wollte sich ganz klar einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, er wurde erwischt und vermittelt bis jetzt nicht den Eindruck, als sei er sich der Schwere seines Vergehens samt aller Folgen wirklich bewusst. Man muss sich wünschen, dass dieses Bewusstsein in Linz bald entsteht und von einem Einspruch Abstand genommen wird. Damit der Schaden für den Fußball nicht noch größer wird, wäre jetzt LASK angesagt: L-ieber A-bmarsch S-tatt K-reuzzug! (Fritz Neumann, 1.6.2020)