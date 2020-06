Der Bundesverband der Psychotherapie begrüßt den Schritt. Besonders durch die Corona-Krise sei der Bedarf an therapeutischer Unterstützung groß

Wien – Die Sozialversicherung der Selbstständigen, die SVS, hat den Zuschuss für Psychotherapie fast verdoppelt. Das berichtete das Ö1-Morgenjournal am Mittwoch. Gerade jetzt, in Zeiten der Corona-Krise sei der richtige Zeitpunkt, sagt Obmann Peter Lehner. Der Psychotherapieverband hofft, dass sich die anderen Sozialversicherungen daran ein Beispiel nehmen.



Bisher bekamen die insgesamt 1,2 Millionen Versicherten der SVS 21 Euro Zuschuss zur Psychotherapiestunden, seit Anfang April sind es 40 Euro. "Es gibt existenzielle Ängste und das schlägt sich massiv auf die Psyche nieder. Daher gibt es auch eine entsprechende Nachfrage nach unserem Angebot", sagt Lehner. Andere Leistungen werden für die Zuschusserhöhung nicht gekürzt, betont Lehner.

Erfreut über die Neuerung zeigte sich Peter Stippl, der Präsident des Bundesverbands für Psychotherapie. Eine langjährige Forderung sei damit erfüllt worden. "Das ist ein wichtiger Schritt Gerade durch die Covid-19 Situation wird davon auszugehen sein, dass besonders im Herbst mit einer stärkeren Nachfrage an psychotherapeutischer Unterstützung zu rechnen ist." Deshalb sei es wichtig, dass auch andere Sozialversicherungen dem Beispiel der SVS folgen.

Bisher zahlt die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) einen Beitrag von 28 Euro. Man sei aber bereits mit der ÖGK in Gesprächen, so Stippl. Dass sich die Investition rechnet, habe das Beispiel Salzburg gezeigt, wo nach entsprechenden Maßnahmen die Frühpensionierungen, Reha-Aufenthalte und Verschreibung von Psychopharmaka im Vergleich zu anderen Bundesländern zurückgegangen seien, so Stippl. (red, 3.6.2020)