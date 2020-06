Der Liveticker heute ist hier zu finden.

[International] US-Verteidigungsminister gegen den Einsatz des Militärs im Land.

Vollständige Reisefreiheit zu Nachbarländern – Ausnahme Italien.

[Panorama] Mordermittlungen gegen Deutschen im Fall Madeleine McCann.

Am beliebten Wiener Donaukanal wird es enger.

Razzia in Maskenshop, wo auch öffentliche Stellen einkauften.

[Inland] Podcast: Spitalsaffäre und U-Ausschuss – ist Strache erledigt?

[Kommentar] Die Regierung hat in der Krise vieles richtig gemacht, jetzt macht sie einiges falsch.

[Bildung] Matura 2020: Die Latte in Mathe lag heuer höher.

[Wetter] Vorübergehend wird es in der südlichen Strömung föhnig und oft recht sonnig. An der Vorderseite eines Tiefs werden in den Südwesten und Süden allerdings feuchte Luftmassen gelenkt. Hier regnet es länger anhaltendend. Nach Föhnzusammenbruch können sich auch an der Alpennordseite Schauer und Gewitter ausbreiten. Am längsten sonnig und bis in den Abend hinein auch trocken ist es in Niederösterreich, Wien, im Burgenland sowie in der Südoststeiermark. Um die 20 Grad.

[Zum Tag] Heute beginnt der Ibiza-U-Ausschuss. Alles, was man zum Start des Ibiza-Ausschusses wissen muss.