[Panorama] Anschober optimistisch, dass keine zweite Corona-Welle kommt

Frau in Kärnten aus Fahrzeug heraus auf offener Straße erschossen

Weltweit demonstrieren Zehntausende gegen Rassismus und Polizeigewalt

[International] Warum Indien und China im Himalaya aufrüsten

Trump plant massiven Truppenabbau in Deutschland

[USA] Land of the free – aber nicht für alle

[Inland] Die Sehnsucht nach Freiheit hat deutlich zugenommen

[Gesundheit] Obacht auf Zecken und Riesenzecken

[Sport] Red Bull erlässt Leipzig 100 Millionen Euro Schulden

[Kommentar] Pro und Kontra: Darf es einen Zweiten Lockdown geben?

[DIY] Mit einfachen Mitteln zum gemütlichen Balkon – Eine Userin erzählt!

[Wetter] Im Westen ist es kühl, den ganzen Tag über stark bewölkt und meist regnerisch. Von Salzburg ostwärts zeigt sich die Sonne hingegen häufiger. In der labil geschichteten Luft bilden sich aber auch in der Osthälfte ab Mittag zahlreiche Regenschauer und Gewitter. Am ehesten trocken bleibt es in den südöstlichen Landesteilen. Abseits der Gewitter weht nur schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis West. Bis 27 Grad.

