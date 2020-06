In dieser Galerie: 5 Bilder "Eve Online" "Eve Online" "Eve Online" "Eve Online" "Eve Online"

Ein Eve Online-Spieler hat eine Änderung an dem Weltraum-MMO ausgenutzt, um Gegenstände im Wert von 53.000 Euro zu erbeuten. Im Rahmen des "Forsaken Fortress"-Updates wurden nämlich Zitadellen überarbeitet. Dabei handelt es sich um Raumstationen, die bislang sicher waren. Spieler lagerten dort ihre Gegenstände, damit andere sie nicht zunichte machen können. Wird bei dem Game nämlich ein Item beziehungsweise Schiff zerstört ist dies dauerhaft – außer sie sind in einer Zitadelle gelagert.

Eine Woche lang Ziele eruiert

Nun hat Entwickler CCP Games dies geändert, sodass Zitadellen einerseits leichter zu zerstören sind und darin gelagerte Items nicht einfach automatisch an einen anderen Ort transportiert werden. Spieler "Sulley" nutzt dies aus. Er war eine Woche lang in dem virtuellen Weltraum unterwegs, um 18 potenzielle Ziele zu finden. In weiterer Folge erstellte er acht weitere Accounts, um mit diesen Kikimora-Zerstörer zu trainieren, die bei der Zerstörung von Zitadellen besonders effektiv sind.

Corporation gegründet

Zuletzt musste "Sulley" auch eine eigene Corporation im Spiel gründen, damit die NPC-Polizei den Nutzer nicht attackiert, sobald er andere Spieler in einer Zitadelle angreift. In besagten Hochsicherheitsgebieten braucht es nämlich eine formelle Kriegserklärung, damit sich der Computer nicht einmischt. Somit gründete der Spieler schnell eine Gilde, um seinen Zielen den Krieg zu erklären und den Angriff zu starten.

23 seltene Blaupausen erbeutet

Der Plan des Spielers ging auf. Er konnte sämtliche Ziele zerstören und dabei einen äußerst wertvollen Kanister mit 9.100 Gegenständen finden. Darunter waren auch 23 seltene Blaupausen, wie Gamestar.de schreibt. Diese werden verwendet, um Schiffe bei dem Spiel zu bauen. Insgesamt konnte "Sulley" bei seinem Raubzug 53.000 Euro in In-Game-Währung erbeuten. Andere Spieler machen es dem Nutzer nach, um die Zitadellen nach der Reihe zu zerstören.

Resurrected Starships

Worum es bei "Eve Online" geht

Bei Eve Online handelt es sich um eine Weltraum-Simulation, die seit 2003 in Entwicklung ist. Das Game sorgt immer wieder für Schlagzeilen, da es von Geschichten lebt, die Spieler selbst schreiben. Entwickler CCP Games hat nämlich nur die Grundrisse des Games gelegt. Der Rest ist in der Hand der Community, die das Spiel sehr ernst nehmen. So gibt es etwa eine Regierung, die aus echten Menschen besteht oder regelmäßig Massenschlachten zwischen verfeindeten Fraktionen, bei der tausende Euro zerstört werden. (red, 7.6.2020)