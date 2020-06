Der Adler ist gelandet, das Rettungspaket für die AUA ist fertig gepackt. Foto: EPA/Bruna

Geht alles gut, dann wird die Regierung heute am späten Nachmittag, um 17 Uhr, das Paket zur Rettung der AUA präsentieren. Am Wochenende hat sich die Koalition aus ÖVP und Grünen noch in Bezug auf die ökologischen Rahmenbedingungen zusammengeredet; die finanziellen Details stehen schon seit Ende der Vorwoche fest; DER STANDARD hat berichtet.

Die Eckpunkte: In Summe bekommt die Airline 600 Millionen Euro, 450 Millionen aus Österreich, 150 Millionen Euro von der deutschen Mutter Lufthansa. Die 450 Millionen werden so aufgeteilt: 300 Millionen Euro fließen als staatlich garantierter Bankkredit, die kreditgewährenden Banken sind Erste Österreich und Raiffeisen Bank International. Ob die Bawag dem Konsortium beitritt, war zuletzt noch offen. Der Kredit wird auf eine Laufzeit von sechs Jahren abgeschlossen. Weitere 150 Millionen Euro kommen als nicht rückzahlbarer Zuschuss vom Staat, abgewickelt wird das von der Finanzierungsagentur Cofag.

Lufthansa zahlt 150 Millionen ein

Die AUA-Mutter Lufthansa wird 150 Millionen Euro ins Eigenkapital der AUA einzahlen, die seit dem Corona-Lockdown kaum noch geflogen und in finanzielle Turbulenzen geraten ist. Die Lufthansa, die selbst in Summe neun Milliarden Euro vom deutschen Staat bekommt, davon zu überzeugen, Geld für die Wiener Tochter springen zu lassen, soll schwierig gewesen sein, erzählen Verhandler. Letztendlich sei es aber doch gelungen, mit dem Hinweis aufs Einspringen des österreichischen Staates. Die 150 Millionen Euro sollen etwa in klimaeffiziente Investitionen gesteckt werden, Stichwort CO2-Reduktion.

Zudem wurde eine Standortgarantie mit den Deutschen vereinbart. Darin ist unter anderem für zehn Jahre fixiert, dass das AUA-Headquarter in Wien bleibt, das Drehkreuz Wien-Schwechat nicht angetastet wird und der Markenname AUA bestehen bleibt.

Österreich wird zwei Mitglieder in den Stiftungsvorstand rund um die Luftverkehrsholding entsenden und bekommt zwei Sitze im Aufsichtsrat der AUA.

Grüne und Türkise hatten bis zuletzt auch um Rahmenbedingungen gerungen – da dürften die Grünen mit Erfolg verhandelt haben. Dem Vernehmen nach soll ein Anti-Dumping-Gesetz zu Ticketpreisen kommen, bei Kurzstrecken eine Ticketabgabe.

AUA muss ökologischer fliegen

Fix vereinbart wurde laut STANDARD-Informationen, zudem dass eine Art grüner Vertrag zwischen AUA und Republik abgeschlossen werden soll. Darin verpflichtet sich die Airline eben, die 150 Mio. Euro von den Deutschen bis 2030 in klima- und lärmeffiziente Technologien zu investieren. Angestrebt ist eine CO2-Reduktion (etwa durch neue Flieger) bis 2020 um 30 Prozent, Ausgangspunkt ist das Jahr 2005.

Der Fluglärm soll bis dahin um 60 Prozent verringert werden, das geht auch durch Geräte, die beispielsweise den Lärm bei der Landung mindern. Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der AUA-Flotte pro 100 Passagierkilometern soll von 9,55 Kilogramm auf 8,5 kg sinken, die Treibstoffeffizienz um 1,5 Prozent pro Jahr steigen. Zudem sollen auf Kurz- und Mittelstrecken zwei Prozent an alternativen Treibstoffen beigemischt werden,.

Lufthansa-Chef Spohr in Wien

Nach dem Regierungstermin um 17 Uhr werden dann auch die beiden Vorstandschefs von AUA und Lufthansa, Alex von Hoensbroech und Carsten Spohr, gemeinsam auftreten. Sie planen für 19.15 Uhr eine Erklärung gegenüber Medien. (Renate Graber, 8.6.2020)