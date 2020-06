Riesige Messestände wie in den vergangenen Jahren wird es heuer auf der Expo Real nicht geben. Foto: Thomas Plettenberg / Messe München

Von den beiden großen internationalen Immobilienmessen Mipim in Cannes und Expo Real in München wurde ja, wie berichtet, Erstere zunächst verschoben und dann auf eine Mini-Mipim im September in Paris zusammengestrichen. Und seit wenigen Tagen ist klar, dass auch die Expo Real Anfang Oktober nicht wie geplant stattfinden wird.

Man will nun vielmehr am 14. und 15. Oktober (eine Woche nach dem ursprünglichen Termin) einen nur zweitägigen "Expo Real Hybrid Summit" veranstalten, mit Konferenzen, die auch online übertragen werden, und einer sehr kleinen Ausstellung (insgesamt 7000 m²).

Man wolle "einen physischen wie auch virtuellen Treffpunkt für die Immobilienbranche anbieten", heißt es vonseiten der Messe München. Sie rechnet mit rund 5.000 Teilnehmern vor Ort, "je nachdem, was die Behörden zulassen". Und die Erfahrungen mit dem "Hybrid Summit" sollen dann auch in die Expo Real 2021 einfließen, "schließlich wird der Digitalisierungsschub durch die Corona-Krise auch danach fortbestehen". (red, 12.6.2020)