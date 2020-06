Der Vorsitzende des U-Ausschusses, Wolfgang Sobotka (ÖVP), will das Ibiza-Video nicht vom Anwalt des mutmaßlichen Drahtziehers haben. Foto: APA/Fohringer

Wien – Der Ibiza-Untersuchungsausschuss wird sich das Ibiza-Video nicht von dem mutmaßlichen Drahtzieher Julian H. übermitteln lassen. Ein entsprechendes Angebot von dessen Anwalt Johannes Eisenberg hat der Ausschussvorsitzende Wolfgang Sobotka (ÖVP) ausgeschlagen, wie er am Montag bei einer Pressekonferenz – im Einklang mit Verfahrensrichterin Ilse Huber und Verfahrensanwalt Andreas Joklik – mitteilte. Sobotka berief sich in seiner Haltung auch auf die Rechtsmeinung des parlamentarischen Legislativdiensts; bei den Beratungen war auch Sektionschef Christian Pilnacek aus dem Justizministerium dabei.

Beweismittel ist nicht gleich Beweismittel

Demnach sei die Annahme des Videoangebots unzulässig, weil der Oberste Gerichtshof bereits festgestellt habe, dass das Video rechtswidrig hergestellt wurde und eine Weitergabe strafbar sei. Zudem dürfe ein Beweismittel dem Untersuchungsausschuss nicht direkt von einem Dritten zugestellt werden, sondern müsse von den Behörden übergeben werden. Es sei in der Verfahrensordnung des Ausschusses eben ein wichtiger Unterschied, ob ein Beweismittel von einem Anwalt oder einer Behörde vorgelegt werde, betonte auch die Verfahrensrichterin, wiewohl sie relativierend beifügte, dass sich über "Gesetzesauslegung immer streiten" lasse. Man müsse aber bedenken, dass der Mandant des deutschen Anwalts selbst in ein Strafverfahren zu Ibiza verwickelt sei und die Herkunft des Videos somit zweifelhaft sei.

Opposition sieht Annahme des Videos rechtlich gedeckt



Neos-Fraktionsführerin Stephanie Krisper kann die Entscheidung nicht nachvollziehen. Es sei zwar richtig, dass das Ibiza-Video laut OGH rechtswidrig hergestellt wurde, aber das gelte sowohl für das von dem Anwalt angebotene Video als auch für das von den Behörden beschlagnahmte Video. Relevant sei für die Verfahrensordnung des Ausschusses nur, ob die Erlangung – nicht die Erstellung – des Videos strafrechtlich relevant sei, und dafür gebe es im Fall von Julian H. und seinem Anwalt keine Hinweise. Auch SPÖ und FPÖ hätten das Angebot gerne angenommen und sahen das durch die Verfahrensordnung gedeckt. Krisper kritisierte außerdem, dass die Soko Tape gar nicht erst bei H.s Anwalt um das Video angefragt habe, wodurch das Verfahren verlangsamt worden sei. Zudem würde Krisper zu Vergleichszwecken gerne sowohl das Video sehen, das bei der Soko Tape liegt, als auch jenes, das Anwalt Eisenberg anbot.

Die Neos-Abgeordnete erwägt nun, selbst mit dem Anwalt Kontakt aufzunehmen und das Video dem Untersuchungsausschuss dann als Beweismittel vorzulegen.

Einen ähnlichen Plan scheint auch die FPÖ zu hegen. Der blaue Fraktionsführer Christian Hafenecker bezeichnete den Verzicht auf das Angebot als "Farce" und kündigte an: "Wir klären die Sache nun selbst."

"Schönheit der Verfahrensordnung"



Ob diese Variante der Einbringung durch Abgeordnete zulässig ist, darauf wollte sich Sobotka nicht festlegen. Verfahrensanwalt Joklik sagte, man werde auch diese Frage gegebenenfalls klären, er baue hier – in Anlehnung an eine Formulierung des Bundespräsidenten – ganz auf die "Schönheit der Verfahrensordnung". Sobotka hofft darauf, dass das Video möglichst rasch von den Staatsanwaltschaften geprüft wird und dann seinen Weg zu den Abgeordneten in den Untersuchungsausschuss findet. (ta, 15.6.2020)