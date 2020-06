Forschungsförderung

Heimische Forschungseinrichtungen warben mehr als 1,5 Mrd. Euro aus EU-Förderprogramm ein

563 Mio. Euro aus dem Programm Horizon 2020 gingen an Hochschulen, 494 Mio. Euro an Unternehmen und 383 Mio. Euro an außeruniversitäre Einrichtungen