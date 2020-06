[Panorama] Hebein und Figl einigten sich auf autofreie Wiener Innenstadt.

[Inland] Zweiter Klausurtag: 2021 und 2022 jeweils eine Klimamilliarde geplant.

[Podcast] Podcast: 14 Milliarden Euro Corona-Hilfe – genug für uns alle?

[Wirtschaft] Untersuchung: Besserverdiener haben mehr vom Regierungspaket.

[Wissenschaft] Forscher errechnen 35 außerirdische Zivilisationen.

[International] Wie es auf italienischen Stränden zugeht.

[Wetter] Unter dem Einfluss von Tiefdrucksystemen in hohen Schichten gestaltet sich das Wettergeschehen in Österreich wechselhaft. Sonnenschein und dichte Wolken wechseln und über das Land verteilt kommt es zu ein einigen Regenschauern. Zahlreicher treten diese im Südosten und am Nachmittag auch in Westen auf. Während der Nachmittagsstunden steigt außerdem die Neigung zu Gewittern deutlich an. Bis 26 Grad.

[Zum Tag] Als Aufstand vom 17. Juni 1953 (auch Volksaufstand oder Arbeiteraufstand) wird der Aufstand bezeichnet, bei dem es in den Tagen um den 17. Juni 1953 in der DDR zu einer Welle von Streiks, Demonstrationen und Protesten kam, die mit politischen und wirtschaftlichen Forderungen verbunden waren. Er wurde von der Sowjetarmee gewaltsam niedergeschlagen.