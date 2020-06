Sieht eine voraussichtlich stabile Entwicklung der APA in Corona-Zeiten: Clemens Pig, Vorsitzender der APA-Geschäftsführung. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Die APA – Austria Presse Agentur hat bei ihrer Generalversammlung am Mittwoch eine Ergebnis- und Umsatzerhöhung vorgelegt. So lag der Konzernumsatz 2019 bei 66,0 Millionen Euro nach 63,71 Millionen Euro 2018. Das entspricht einem Umsatzwachstum betrug von 3,6 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2020 wird laut Aussendung eine stabile Entwicklung der APA mit einem ausgeglichenen Ergebnis erwartet. Eine Gesamtprognose für das restliche Jahr sei "derzeit nicht möglich".

"Das starke Umsatz- und Ergebniswachstum der APA-Gruppe in 2019 gibt uns den notwendigen Rückenwind für eine voraussichtlich stabile Entwicklung des Unternehmens in Zeiten der Pandemie", heißt es in einem Statement vom Vorsitzende der APA-Geschäftsführung, Clemens Pig und APA-Geschäftsführerin Karin Thiller. Wie der STANDARD berichtete, sollen bei der Nachrichtenagentur bis 2022 insgesamt 25 Stellen wegfallen. Am Dienstag protestierte die Belegschaft mit einer öffentlichen Betriebsversammlung gegen den geplanten Stellenabbau.



Das operative Ergebnis (EBIT) der APA-Gruppe lag 2019 bei 2,16 Millionen nach 1,25 Millionen Euro 2018. Das Jahresergebnis (EGT) betrug 2,14 Millionen Euro nach 0,62 Millionen Euro 2018. Die Zahlen wurde zur direkten Vergleichbarkeit jeweils um einen einmaligen Verkaufserlös in Folge des Tausches der Beteiligung der Keystone-Anteile in Höhe von 50 Prozent gegen 30 Prozent an der fusionierten Nachrichtenagenturgruppe Keystone-SDA in 2018 bereinigt. Der durchschnittliche Personalstand des Konzerns nach dem Beschäftigungsausmaß betrug 509 nach 519 in 2018. (red, 17.6.2020)