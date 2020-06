Stimmen:

Valerien Ismael (LASK-Trainer): "Das war die richtige Antwort, die ich erwartet habe. Heute waren wir von der ersten Minute an präsent und haben hochverdient gewonnen. Wir sind jetzt in der Meistergruppe angekommen, das war eine komplette Leistung über 90 Minuten. Jetzt ist Halbzeit in der Meistergruppe, und in der zweiten wollen wir mehr Punkte holen als in der ersten. Die Mannschaft hat wieder Charakter gezeigt und alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir dürfen nicht locker lassen, sind jetzt im Angriffsmodus, wollen noch mehr Punkte. Wichtig ist, dass wir immer ans nächste Spiel denken und nicht weit nach vorne schauen. Mich interessiert jetzt nur das Rückspiel am Sonntag."

Nikon El Maestro (Co-Trainer in Vertretung des gesperrten Cheftrainers Nestor El Maestro): "Abgesehen von den Standardsituationen war es von den Chancen her ausgeglichen, aber wenn man drei Tore aus Standards kassiert, kann man es vergessen, da hat man keine Chance. Wir sind in einer schwierigen Situation. Wir spielen in drei Tagen wieder gegen den LASK. Wenn wir es nicht besser machen, wird es genauso enden."

Live-Nachlese:

LASK vs. Sturm 4:0, Hartberg vs. Rapid 0:1, WAC vs. RB Salzburg 0:0

Weiterlesen:

