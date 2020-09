Künstlerin Xenia Hausner: "Das Ding hat mich auf den ersten Blick angezogen." Foto: Nathan Murrell

"Ich habe viele ‚beste Stücke‘, und viele von ihnen finden sich auch in meinen Bildern wieder. Das gilt auch für diesen alten Klappstuhl, den ich aus Fernost mitgebracht habe. Dabei überschreiten seine Transportkosten seinen Marktwert bei weitem.

Mein Mann hat den Kopf geschüttelt, als ich mit dem Stuhl ankam. Ich fotografiere gern auf meinen vielen Reisen, und da kam mir dieses Möbel vor der Tür eines Altwarentandlers in Hongkong vor die Linse. Das Ding hat mich auf den ersten Blick angezogen.

Er steht jetzt in meinem Atelier und taucht in dem Bild Cage People auf, das sich mit den Wanderarbeitern beschäftigt, die den ganzen Tag schuften, sich aber nicht einmal ein Zimmer zum Schlafen leisten können und in Verschlägen wohnen – sozusagen Käfighaltung in der kapitalistischen Hochburg. Auch daran erinnert mich dieses Stück Tag für Tag." (Michael Hausenblas, RONDO, 21.9.2020)