Teil 3: #Almost Denver

Mit dem Seriendrama "Denver Clan" haben sich die US-amerikanischen Achtzigerjahre in die globale Großhirnrinde eingebrannt. Auch am Handelskai in der Leopoldstadt findet man einen gläsernen Zeitzeugen aus besagter Schulterpolster-Ära, der stark an Denver, Colorado, erinnert. Die Rocky Mountains im Hintergrund muss man sich dazudenken.