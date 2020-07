Wir haben in der Coronazeit mehr zu uns genommen und dadurch (noch mehr) zugenommen

Wir müssen eine sehr ernste Entwicklung besprechen. Eine Schokoladenfirma hat eine Marktstudie machen lassen. Es wurde festgestellt, dass die Menschen während der Corona-Homeoffice-Zeit mehr "Seelentröster" (so die Lyrik der Presseaussendung) zu sich genommen haben.

Viele von uns können das bestätigen. Wir haben in der Zeit mehr zu uns genommen und dadurch (noch mehr) zugenommen. Also nicht nur Schokolade, sondern auch anderes, was der Fastfood-Triade "Fett, Salz, Zucker" entspricht. Manche haben sogar stärker dem Alkohol ...

Es wurde festgestellt, dass die Menschen während der Corona-Homeoffice-Zeit mehr Schokolade zu sich genommen haben. Foto: EPA/RONALD WITTEK

Wen immer man trifft, der weiß von zwanghaften Trips zum Kühlschrank zu berichten, während man zu Hause gesessen ist.

Oft als psychischer Ausgleich nach einer Videobesprechung mit den Kollegen – die ja eine eigene Betrachtung wert ist: Die strengen Regeln für elektronisches Handheben, wenn man sich zu Wort melden will, erinnern ein wenig an die Schule. Manche essen auch vor dem Bildschirm. Vielleicht kann die STANDARD-Redaktion darüber eine Pro-und-contra-Diskussion abhalten. Oder überhaupt: "Etikette für Homeoffice-Videokonferenzen: Mehr als zweimal dasselbe T-Shirt ist ein No-No!"

Essen wegen Corona-Stress, wegen Frusts über das partielle Eingesperrtsein, das kann schon den einen oder anderen Kilo bringen. Aber andererseits soll das in dem Zusammenhang unsere geringste Sorge sein. (Hans Rauscher, 5.7.2020)