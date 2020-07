Altach und St. Pölten endet ohne Sieger. Foto: APA/EXPA/THOMAS HAUMER

St. Pölten – Altach muss ohne Erfolgserlebnis ins Europa-League-Play-off-Duell mit der Austria am kommenden Mittwoch gehen. Während die Wiener am Samstag in der 32. und letzten Runde der Qualigruppe der Fußball-Bundesliga ein 1:0 über Mattersburg feierten, unterlag Altach bei St. Pölten in einem Spiel mit Testcharakter 0:2 (0:0). Die Tore erzielten Sandro Ingolitsch (79.) und Daniel Schütz per Elfer (82.).

Netzer-Comeback

Von Beginn an war zu merken, dass es für die Teams um nichts mehr ging, beide Trainer rotierten kräftig. St. Pöltens Coach Robert Ibertsberger brachte sechs Neue im Vergleich zum 3:0 zuletzt bei der Admira, bei Altach standen acht "Neue" in der Startformation. Einer davon war Kapitän Philipp Netzer, der sein Comeback nach genau elf Monaten gab.

Spielerisch plätscherte die Partie lange dahin. St. Pölten überließ den Gästen Platz zum Aufbau, je näher es aber zum Tor ging, desto weniger gefährlich wurden die Vorarlberger. Die beste Gelegenheit fand dann prompt St. Pöltens Issiaka Ouedraogo vor, seinen Schuss von der linken Seite konnte Goalie Martin Kobras aber an die Stange lenken (37.).

SKN-Doppelpack

Auch nach der Pause – Altach-Coach Alex Pastoor wechselte gleich dreifach – verzeichnete Altach mehr Ballbesitz, bis zur ersten guten Möglichkeit dauerte es aber wiederum rund eine Viertelstunde, Christian Gebauer verzog von der Strafraumgrenze nur leicht (62.). Im Finish ging dann aber mehr Gefahr von den Hausherren aus, die innerhalb von vier Minuten die Entscheidung herbeiführten. Erst traf Ingolitsch mit einem schönen Schuss ins lange Eck, dann war Schütz vom Elferpunkt zur Stelle. Herausgeholt hatte den Strafstoß der von Matthias Maak gefoulte 18-jährige Bundesliga-Debütant Marcel Tanzmayr. (APA, 4.7.2020)

Fußball-Bundesliga, Qualifikationsgruppe (32. Runde)



SKN St. Pölten – SCR Altach 2:0 (0:0)

St. Pölten, NV-Arena, keine Zuschauer erlaubt (wegen Coronavirus), SR Eisner

Tore: 1:0 (79.) Ingolitsch

2:0 (82.) Schütz (Foulelfer)

St. Pölten: Riegler – Luan, Petrovic (59. Muhamedbegovic), Drescher (59. Klarer)- Ingolitsch, Gorzel (59. Rasner), Ljubicic, Schulz – Messerer, Ouedraogo (78. Tanzmayr), Alan (24. Schütz)

Altach: Kobras – Thurnwald (46. Anderson), Schmiedl, Netzer (55. Wiss), Schreiner (78. Nussbaumer) – Maak, Oum Gouet (46. Tartarotti), Nussbaumer – Sam (46. Meilinger), Villalba, Gebauer

Gelbe Karten: Drescher, Ouedraogo, Luan, Petrovic bzw. Meilinger