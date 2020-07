Am Samstag machte sich ein italienisches Ärzteteam ein Bild von der prekären gesundheitlichen Lage an Bord der "Ocean Viking". Foto: EPA

Rom – Die 180 Migranten an Bord des Rettungsschiffes "Ocean Viking" sollen am Montag an Bord des Quarantäschiffes "Moby Zaza" gehen, das vor Sizilien vor Anker liegt. Dies teilte das italienische Innenministerium am Samstag mit. Am Sonntag sollen den Migranten Abstriche genommen werden.

Die Flüchtlinge sollen eine zweiwöchige Quarantäne an Bord des Schiffes verbringen, hieß es. Ein italienisches Ärzteteam ging am Samstag an Bord der "Ocean Viking" und stellte fest, dass es keine kritische sanitäre Situation an Bord gebe. Die Crew der "Ocean Viking", die seit Tagen mit den 180 Flüchtlingen an Bord im Mittelmeer unterwegs ist, hatte am Freitag den Notstand ausgerufen.

Die Situation auf dem Schiff habe sich derart zugespitzt, dass die Sicherheit der Geretteten und der Besatzung nicht mehr gewährleistet werden könne, teilte SOS Mediterranee, Betreiberin des Schiffes, mit. 44 Menschen hätten die Absicht geäußert, sich selbst und anderen Schaden zuzufügen, so die NGO. (APA, 4.7.2020)