Schon vor einigen Tagen sorgten die Schilderungen einer ausgestiegenen Pornodarstellerin für einige Aufmerksamkeit über die Zustände in der Industrie. Nun ist auch der bekannte ehemalige Star Jenna Jameson an die Öffentlichkeit gegangen. Sie übt Kritik an der Plattform Pornhub, der sie unter anderem vorwirft, von Vergewaltigungen zu profitieren.

Außerdem haben wir mit dem Realme X50 Pro ein neues Smartphone getestet, das ernste Konkurrenz für Xiaomi werden könnte. Und weiters geben wir einen Einblick in die Zukunft des Essens, die uns bald schon Steaks aus dem 3D-Drucker bringt. Das sind unsere Web- und Games-News am Sonntag!

Ex-Pornodarstellerin wirft Pornhub vor, von "Vergewaltigungen zu profitieren"

Realme X50 Pro im Test: Neue Konkurrenz für Xiaomi?

Steaks aus dem 3D-Drucker sollen schon bald auf unseren Tellern landen

Das sind die bisher besten Games 2020

Facebook-Chef Zuckerberg rechnet "schon bald" mit Ende des Werbeboykotts

Abfällig über Schwarze geäußert: Scharfe Kritik an Cambridge-Historiker

"The Last of Us 2": Morddrohungen von Fans überwältigen Synchronsprecherin