Innsbruck – Mit dem Heim-0:0 am Samstag gegen die Admira ist das Gastspiel der WSG Tirol in der Fußball-Bundesliga nach einem Jahr wieder vorbei, nun steht in mehreren Bereichen ein Umbruch bevor. Der Kader der Wattener wird sich in der kommenden Saison massiv verändern, zudem steht die Rückkehr zur alten Heimstätte und möglicherweise auch zum alten Clubnamen an.

Als vor einem Jahr der Aufstieg ins Oberhaus gelang, legte man die Bezeichnung WSG Wattens ab. "Wir haben's halt probiert", sagte Trainer Thomas Silberberger in diesem Zusammenhang. Eine Umbenennung in den ursprünglichen Namen ließ der Coach offen. Schon ziemlich fix scheint hingegen der Abschied aus Innsbruck zu sein. "Im Tivoli-Stadion sind wir nie heimelig geworden. Es wird ein großer Vorteil sein, wieder im Gernot-Langes-Stadion zu spielen", meinte Silberberger.

WSG Tirol am Boden. Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

"Back to the roots" lautet das Wattener Motto für die kommende Saison. "Wir müssen wieder den Fußball zeigen, den wir in der Aufstiegssaison in der 2. Liga gezeigt haben", forderte der 47-Jährige.

Unklar ist, mit welcher Mannschaft das gelingen soll – Verträge von namhaften Spielern wie Stefan Maierhofer, Thanos Petsos oder Zlatko Dedic laufen aus. Viele arrivierte Spieler werden den Verein wohl verlassen. Silberberger: "Bei den meisten ist klar, dass es nicht weitergehen kann, weil wir das in der 2. Liga nicht finanzieren können und wollen."

Ende der Luftschlösser



Die Einnahmen werden in der zweithöchsten Spielklasse deutlich geringer, dennoch gibt es bei der WSG laut Silberberger keine gravierenden wirtschaftlichen Probleme. "Der Verein steht auf gesunden Beinen und wird mit einer schwarzen Null bilanzieren. Die Frage ist: Was ist für nächste Saison da? Und was wollen wir? Jetzt Luftschlösser zu bauen, wäre ein fataler Schritt."

Man werde sich auf keinen Fall in finanzielle Abenteuer stürzen, versprach Silberberger. "Wir dürfen uns jetzt auf keinen Fall das Mascherl 'sofortiger Wiederaufstieg' umhängen. Da fahren wir das nächste Mal in den Graben und erzeugen nur Unruhe. Wir müssen jetzt in der Analyse schauen, was möglich ist in der 2. Liga."

Trainer Silberberger: "Wir haben's halt probiert". Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Dabei wäre ein Verbleib in der höchsten Spielklasse durchaus möglich gewesen. "Vier hundertprozentige und eine tausendprozentige Chance" zählte Silberberger gegen die Admira. "Die heutige Leistung war okay, mit der hätten wir nicht absteigen müssen. Aber in Summe war es zu wenig in der Quali-Runde, so ehrlich müssen wir sein", meinte der Tiroler und zeigte sich selbstkritisch. "Das i-Tüpferl war sicher mein Motorradunfall, ich muss den Abstieg zum Großteil auf meine Kappe nehmen. Wenn die Spieler sehen, dass ein körperlich angeschlagener Trainer auf der Bank sitzt, ist das nicht das Idealste."

Silberberger hatte sich Ende Mai bei einem Motorrad-Unfall eine schwere Beinverletzung zugezogen, demnächst steht die vierte Operation an. "Ich bin mental und körperlich am Sand, brauche jetzt erst einmal eine Auszeit", gab er zu.

Erleichterung bei der Admira



Seine Truppe verabschiedete sich mit nur sieben Punkten aus den zehn Partien der Qualifikationsgruppe so wie im Vorjahr Wacker Innsbruck nach nur einer Saison wieder aus dem Oberhaus. Damit ist Tirol das einzige Bundesland, das in der kommenden Spielzeit nicht in der höchsten Spielklasse vertreten ist.

Niederösterreich hingegen geht mit zwei Vereinen ins Rennen, weil sich die Admira gerade noch über die Ziellinie rettete. Sportdirektor Ernst Baumeister wirkte nach dem Schlusspfiff am Tivoli geschlaucht. "So ein Match mitzuerleben, wünsche ich keinem. Ich hoffe, dass mir das in den nächsten Jahren erspart bleibt", schnaufte der 63-Jährige im Sky-Interview. "Jetzt müssen wir eine Mannschaft zusammenstellen, die in den nächsten Jahren nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat."

Admira im siebenten Himmel. Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Der Ex-ÖFB-Internationale trat seinen Job am 8. Juni an, als die Südstädter am Tabellenende lagen. "Ich glaube schon, dass es der Mannschaft geholfen hat, dass ich wieder da bin. Man hat gemerkt, dass die Stimmung besser geworden ist."

Verantwortlich für Baumeisters Bestellung war Felix Magath, Fußball-Chef von Admira-Geldgeber Flyeralarm. Der Deutsche hatte bereits vor dem Match in Innsbruck Grund zum Jubeln, weil die ebenfalls von Flyeralarm gesponserten Würzburger Kickers in letzter Sekunde den Aufstieg in die 2. deutsche Liga fixierten. "Ich bin jetzt erstmal geschafft, es waren zweimal harte 95 Minuten", resümierte Magath.

Magath plant



Der Ex-Bayern-Meistermacher kündigte Veränderungen im Kader an. "Wir wollen mehr auf die eigene Jugend setzen, aber auch mit dem einen oder anderen ausländischen Spieler die Qualität des Kaders verbessern."

Zu den aktuellen Legionären zählt Sinan Bakis, der mit zwölf Toren Top-Torschütze der Admira ist. Dennoch stand der Deutsch-Türke gegen die WSG nicht im Kader, nachdem es schon in den Wochen davor offensichtlich immer wieder Unstimmigkeiten mit den Club-Verantwortlichen gegeben hatte. Bei einem Abstieg der Admira wäre Bakis wohl ablösefrei gewesen, so aber läuft der Vertrag noch bis 2021. "Ich gehe davon aus, dass er auch in der kommenden Spielzeit zu unserem Kader zählt. Aber er wird sicher nicht mehr unser einziger Stürmer sein, der Tore schießen kann", sagte Magath. (APA; 5.7.2020)