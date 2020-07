Foto: ÖBB

"Zukunft neu denken" heißt es bei den Österreichischen Bundesbahnen und so heißt auch die neue Kampagne, die sich als Information und Werbung gleichzeitig präsentiert.

Die Kampagne wurde dazu in 3 Phasen unterteilt. In der ersten Phase wurden die Fahrgäste über die neuen Reisebestimmungen informiert. Dazu wurde eine Kampagne in diversen Printmedien sowie an den über 100 ÖBB Railscreens an österreichischen Bahnhöfen umgesetzt.

Zweite Phase

Seit 3. Juli on Air ist die Kampagne nun in der zweiten Phase. "Österreich neu entdecken" heißt es ab jetzt den Personenverkehr, "Österreich neu versorgen" widmet sich dem Güterverkehr, "Österreich neu formen" dem Ausbau der Bahninfrastruktur und "Neu gedacht" ist auch das Konzept zum TV-Spot.

unsereOEBB

Die Laufzeit beträgt sechs Wochen. Kreation und Konzept stammen von AANDRS Filmproduktion. (red, 5.7.2020)